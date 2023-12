Kohai Fierro vice-championne du monde ISA chez les juniors

Tahiti, 1er décembre 2023 – Kohai Fierro a disputé, ce vendredi, à Rio de Janeiro la finale des championnats du monde ISA junior. Engagée chez les U18, la petite dernière da la "sororie" de Huahine est passée tout près du titre. Avec un total de 9.86, il lui a manqué une deuxième note plus consistante pour passer devant la Japonaise, Anon Matusoka, et son score de 11.86. A noter également que neuf autres espoirs de la glisse polynésienne prenaient part à ces Mondiaux.



Plus d'infos à venir....