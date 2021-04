Koh-Lanta : Un cas Covid évasané de Raiatea

Tahiti, le 19 avril 2021 - Un membre de l'équipe de l'émission Koh-Lanta a été testé positif au Covid-19 et evasané dimanche après-midi depuis son confinement à Raiatea vers le centre hospitalier de Taaone. Une enquête sanitaire débute ce lundi auprès d'éventuels cas contacts sur l'île Sacrée.



Décidément, l'émission Koh-Lanta fait parler d'elle au fenua. Dimanche, un membre de l'équipe de l'émission de télé-réalité actuellement en tournage à Raiatea et Taha'a a été évasané depuis l'île Sacrée vers le centre hospitalier de Taaone après avoir été dépisté positif au Covid-19. La personne contaminée faisait partie des personnels autorisés exceptionnellement à effectuer leur confinement en dehors de l'île de Tahiti, après avoir rejoint Raiatea par un avion spécialement affrété.



En effet, comme l'avait précisé jeudi dernier le haut-commissaire Dominique Sorain, en marge de son allocution commune avec le président Edouard Fritch, un protocole spécifique "rigoureux" a été mis en place pour toute l'équipe de Koh-Lanta et une convention a été passée avec la production de l'émission pour éviter toute propagation du virus. "Koh-Lanta est venue avec un protocole encore plus rigoureux que ce qu'on impose aux personnes qui viennent avec des motifs impérieux. Cela a fait l'objet d'une convention très stricte. Pour le coup il y a une bulle qui a été mise en place pour les personnes de Koh Lanta, ceux qui participent aux jeux et l'équipe technique. Donc c'est extrêmement rigoureux dans le suivi de la détection", avait expliqué le haut-commissaire. Le président du Pays précisant de son côté que les membre de l'équipe de Koh-Lanta se rendaient en Polynésie française pour un motif impérieux professionnel. "Ils ne viennent pas se dorer la pilule. Ils viennent pour travailler (...). Ils subissent les mêmes règles que les autres qui viennent chez nous".



Une enquête sanitaire va maintenant être menée à Raiatea pour déterminer si d'éventuels cas contacts sont à craindre, malgré l'obligation de confinement imposée sur place. Notons que certains autres membres de l'équipe de Koh-Lanta en quatorzaine à Tahiti en site dédié avaient déjà été dépistés positifs au Covid-19 ces derniers jours.