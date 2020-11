Kiwa : 4 milliards contre le changement climatique

« Renforcer les échanges d’expérience »



Quels types de projets pourraient être financés par Kiwa ?

« Kiwa s’adresse à la fois aux états insulaires et étrangers du Pacifique et aux collectivités, ils peuvent tous présenter des projets en commun. Ça peut être des projets comme replanter de la mangrove pour lutter contre l’érosion du littoral et la montée des eaux ; des projets d’agro-foresterie pour concilier les activités humaines agricole et le maintien des espaces de forêt naturelle ; la lutte contre les espèces invasives… »



Pourquoi mettre tant l’accent sur les projets impliquant plusieurs pays ?

« L’idée est aussi de renforcer la coopération entre les états et de renforcer l’insertion des états et collectivités de Pacifique dans leur environnement régional. Donc les grands projets doivent être régionaux et impliquer plusieurs états ou territoires, dans le but de renforcer les échanges d’expérience, la capitalisation des réussites, des formations en commun, des actions de sensibilisation… Et que tous les états et territoires réalisent qu’ils sont confrontés aux mêmes enjeux et donc que les réponses doivent être concertées, que la mobilisation doit être générale.

Mais il y a aussi des petits projets qui n’ont pas d’obligation régionale, plus adaptés aux ONG locales, collectivités et autres acteurs locaux qui ont des projets très pratiques à financer. Ces projets seront gérés par l’UICN, qui a déjà dirigé ce genre de projets avec succès, comme le programme BEST. »



35 millions et c’est tout ? Kiwa est-elle destinée à perdurer ?

« On était à 31 millions d’euros avant-hier, on est déjà à 35 millions aujourd’hui grâce à l’UE qui a rehaussé sa contribution ! Donc j’espère que les bailleurs de fonds pourront réabonder les fonds dans les mois et années qui viennent et que de nouveaux bailleurs se joindront à nous. Nous avons monté une initiative compliquée avec plusieurs partenaires, bailleurs de fonds et guichets, donc nous espérons qu’elle sera durable.



C’est aussi un des signes du retour de la France dans l’aide au développement dans le Pacifique, sur l’impulsion du président de la République qui a lancé lui-même cette initiative lors des deux ans de la COP 21, lors du One Planet Summit de décembre 2017. Il souhaite que la France redevienne un acteur dans la région Pacifique. »