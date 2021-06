Kira Fong Loi nouvelle patronne des courts

Tahiti, le 31 mai 2021 – Kira Fong Loi a décroché, lundi à Fautaua, le titre de championne de Polynésie en simple dame. La sociétaire de Dragon a dominé en deux sets sa rivale d'Excelsior, Chrissy Vonge (7-6, 6-2), et succède ainsi à Vaiani Dusserre-Valleaux sacrée l'an dernier.



C'était la finale attendue de ces championnats de Polynésie de tennis chez les dames, avec les absences de quelques unes des meilleures joueuses du fenua. Kira Fong Loi, seule féminine classée en 2ème série cette année dans le tableau, a disputé, lundi à Fautaua, la couronne de reine des courts à Chrissy Vonge, classée elle en 3ème série et victorieuse également des deux derniers tournois (celui de Fei Pi en octobre et Dragon en novembre).



Mais sur le papier c'est bien Kira Fong Loi qui partait favorite. Sauf que la sociétaire de Dragon a eu un retard à l'allumage. Cette dernière a complètement raté son entame de match en lâchant son service sur sa première mise en jeu. Un break confirmé dans la foulée par Chrissy Vonge qui menait alors 3-0. Fong Loi s'est ensuite repris en remportant quatre jeux de suite (4-3). La partie s'est équilibrée et le gain de la première manche allait se jouer au tie-break.



Un jeu décisif au cours duquel Vonge allait quelque peu craqué en commettant trop de fautes sur son service. Son adversaire elle est plus solide, plus lucide, a réussi quelques beaux coups pour creuser l'écart au score et s'offrir le premier set (7-2).