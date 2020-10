Kim Kardashian fête ses 40 ans à Tetiaroa

Kim Kardashian, vedette de l'émission "Keeping up with the Kardashians", femme d’affaires et influenceuse a célébré ses quarante ans sur l’atoll de Marlon Brando à Tetiaroa. A cette occasion, elle a posté des photos d’elle en maillot de bain sur son compte Instagram. Notons que le balai des jets entre Tahiti et Tetiaroa ces derniers jours avaient laissé présager de l’arrivée de la célébrité.