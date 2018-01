Kikilove maintenu en détention

PAPEETE, le 23 janvier 2018 - Le guide touristique, l’un de ses bras droits et un individu chez lequel on avait retrouvé 15 kilos d’ice ont été présentés ce mardi devant le juge des libertés et de la détention. Sans surprise, le magistrat a décidé de les maintenir en détention, expliquant que toute la drogue et l’argent n’avaient pas été retrouvés en totalité.



L’instigateur présumé d’un important trafic d’ice entre la Polynésie et les Etats-Unis, un guide surnommé Kikilove, a été présenté ce mardi matin devant le juge des libertés et de la détention (JLD). Plaidant pour une remise en liberté sous contrôle judiciaire, son conseil a réfuté les risques de concertation en expliquant que les versions de tous les mis en cause de ce dossier étaient concordantes. L’avocat a également insisté sur la personnalité de son client, « un homme qui n’est pas ancré dans la délinquance, un individu qui était socialement intégré, pas un marginal. » Kikilove a, ensuite, indiqué au magistrat qu’il assumait pleinement ses actes, ses « mauvais choix, 21 kilos, je sais que c’est lourd. »



Le trafiquant présumé souhaitait être remis en liberté avec un bracelet électronique afin d’aller résider chez ses parents « âgés. » Le magistrat a finalement décidé de le maintenir en détention car il a indiqué que de la drogue et des sommes d’argent courraient encore dans la nature.



Même décision pour l’individu considéré comme une « nourrice » et chez lequel on avait trouvé 15 kilos d’ice. Bien que le jeune homme soit, comme l’a indiqué son avocat, « attendu par son employeur prêt à le reprendre » , le JLD a estimé que les risques de renouvellement de l’infraction étaient trop élevés.



Quant au bras droit de Kikilove, dont la justice estime qu’il a eu un rôle « majeur » au sein de ce réseau, le magistrat a également décidé de le maintenir en détention.