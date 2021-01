Kikilove condamné pour abus de confiance et banqueroute

Tahiti, le 12 janvier 2021 - Le trafiquant d'ice, André Tinirauarii, plus connu sous le nom de "Kikilove", a été condamné mardi par le tribunal correctionnel pour banqueroute et abus de confiance à trois mois de prison. Il lui était notamment reproché de ne jamais avoir tenu aucune comptabilité lorsqu'il exerçait la profession de guide touristique et d'avoir pris de l'argent à ses clients sans que ces derniers n'en revoient jamais la couleur.



C'est la tête enturbannée d'un gros nœud rouge qu'André Tinirauarii, connu sous le nom de Kikilove, a comparu mardi devant le tribunal correctionnel devant lequel il était poursuivi pour banqueroute et abus de confiance.



Le 13 juin 2018, André Tinirauarii avait été condamné par ce même tribunal correctionnel à huit ans de prison ferme. Il avait été reconnu coupable d'avoir dirigé un réseau d'importation d'ice. Guide touristique de profession, l'homme avait fait passer plus de 20 kilos d'ice dans les valises des clients auxquels il faisait visiter les États-Unis. Lors des perquisitions, les enquêteurs avaient saisi plus de 18 millions de Fcfp en cash dont 1,5 était caché dans un "chapeau fantaisie" situé dans le véhicule de l'intéressé. Cette somme correspondait en fait à de l'argent donné par des clients en prévision d'un voyage aux États-Unis. À l'occasion de cette affaire, les enquêteurs avaient également remarqué que Kikilove ne tenait aucune comptabilité quant à l'activité de guide qu'il exerçait en son nom propre.