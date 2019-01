Kevin Céran-Jérusalémy ramera pour Pirae Va'a

PAPEETE, le 23 janvier 2019 - La Fédération tahitienne de Va'a a acté ce mercredi la mutation de Kévin Céran-Jérusalemy du club de Shcll Va'a vers le club de Pirae Va'a, confirmant ainsi une information de nos confrères de la Dépêche de Tahiti.



"On est évidemment très heureux de récupérer un rameur de la trempe de Kévin", a confié Samuel Moo-Sung, président du club de Pirae Va'a, ce mercredi en marge de la réunion d'homologation des démissions et mutations au sein des clubs de va'a. La Fédération tahitienne de Va'a (FTV) a en effet acté la mutation du quintuple champion du monde de Shell Va'a vers le club de Pirae Va'a.



Dans les colonnes de la Dépêche de Tahiti Kévin Céran-Jérusalemy évoquait "des différents personnels" qu'il aurait eu avec ses ex-coéquipiers du club de Fare Ute. Il a notamment été laissé à l'écart de toutes les courses disputées par l'équipe au cours de la dernière saison.



"Il ne nous a pas donné plus d'explications sur son départ de Shell", explique pour sa part Samuel Moo-Sung. "Mais il rejoint en tout cas un club qu'il connaît bien puisque son père Heitara Tehahe a ramé pour Pirae Va'a Mobil lors des belles années du club."