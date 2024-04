Kenya: crash d'un hélicoptère avec à son bord le chef des armées

Nairobi, Kenya | AFP | jeudi 18/04/2024 - Un hélicoptère avec à son bord plusieurs responsables militaires dont le chef des armées du Kenya, le général Francis Omondi Ogolla, s'est écrasé jeudi dans l'ouest du pays, a annoncé à l'AFP une source policière.



Aucun détail sur l'état de santé du général Ogolla, ni aucun bilan n'était disponible dans l'immédiat.



La présidence a annoncé que le chef de l'Etat William Ruto avait convoqué une "réunion d'urgence" du Conseil national de sécurité, à la suite du crash d'un hélicoptère de l'armée dans le comté d'Elgeyo-Marakwet, à environ 400 kilomètres au nord-ouest de la capitale Nairobi.



"L'hélicoptère a pris feu après s'être écrasé et il y avait à son bord plus de dix commandants de haut rang, dont le général Ogolla", a déclaré à l'AFP un officier supérieur de la police nationale.



"Ils (les responsables militaires) étaient dans la zone en mission de sécurité car des soldats des Forces de défense kényanes sont déployées dans la région", en proie à des bandes de bandits, a-t-il ajouté.



Contacté par l'AFP, le ministère de la Défense a renvoyé vers la présidence pour tout commentaire.



"Le président William Ruto a convoqué ce soir une réunion urgente du Conseil de sécurité nationale à State House (le palais présidentiel, ndlr) à Nairobi à la suite du crash d'un hélicoptère des Forces de défense du Kenya cet après-midi dans le comté d'Elgeyo-Marakwet", a annoncé sur X le porte-parole de la présidence Hussein Mohamed.



Le Conseil de national de sécurité réunit les responsables des principaux corps et agences en charge de la sécurité du pays.



Âgé de 61 ans, Francis Omondi Ogolla avait été nommé il y a un peu moins d'un an, le 29 avril 2023, par le président William Ruto.



Passé par l'Ecole militaire de Paris et le National Defence College of Kenya, il avait commencé sa carrière en avril 1984 dans l'armée de l'air, selon le site du ministère kényan de la Défense.