Kenya: 9 personnes tuées par l'effondrement d'une grue à Nairobi

Nairobi, Kenya | AFP | jeudi 26/08/2021 - Neuf personnes, dont deux Chinois, ont été tuées et deux autres blessées jeudi par l'effondrement d'une grue sur un chantier de construction à Nairobi, a annoncé jeudi la police.



Andrew Mbogo, chef de la police du quartier Kilimani, où s'est produit l'accident, a indiqué que deux Chinois et sept Kenyans ont été tués.



Le chantier destiné à la construction d'un foyer pour étudiants de 14 étages était supervisé par une entreprise de construction chinoise appelée ZJCC. La grue s'est écrasée lorsqu'une équipe d'ouvriers tentait de la démonter, a indiqué ZJCC.



Dans un communiqué, l'entreprise de construction a présenté ses condoléances et promis une enquête complète sur l'accident.



Les circonstances de l'accident demeuraient inconnues à ce stade. Des témoins ont déclaré avoir entendu des gens crier lorsque la grue a percuté le sol.



"Nous étions en train de déjeuner quand nous avons entendu des choses tomber et nous avons pensé qu'une partie du bâtiment était en train de s'effondrer", a déclaré à l'AFP un ouvrier du bâtiment, Michael Odhiambo.



"Quand nous sommes arrivés sur place, nous avons découvert qu'une grue s'était cassée et s'était effondrée", a-t-il dit, ajoutant que les blessés ont été transportés dans un hôpital voisin.



Des constructions de mauvaise qualité et des réglementations non respectées ont provoqué de nombreux accidents mortels de ce type à Nairobi.



Le Kenya connaît un boom dans le domaine de la construction, mais la corruption a permis à des entrepreneurs de contourner les réglementations.



Au moins trois personnes sont mortes en décembre 2019 lorsqu'un immeuble résidentiel s'est effondré à Nairobi.



Cet incident s'est produit trois mois après l'effondrement d'une école provoquée par un construction qui n'était pas aux normes, causant la mort de sept enfants et faisant des dizaines de blessés.



En avril 2016, 49 personnes ont été tuées dans l'effondrement d'un immeuble de six étages dans le nord-est de la capitale.