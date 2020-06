Ken Carlter dévoile deux nouveaux titres

Ken Carlet Carlter a sorti deux nouveaux titres, a-t-on appris ce lundi matin. L'un des deux titres est une reprise de la chanson du chanteur hawaïen Israel Kamakawiwo'ole (IZ), "Over The Rainbow", lancée pour célébrer la Journée mondiale des océans.Le deuxième titre, "Rentrer Chez Moi" est une création originale que le chanteur polynésien a entièrement écrite et composée, pendant le confinement. Elle est dédiée aux résidents de Polynésie bloqués hors du fenua, faute d'avions.Ken Carlter, qui souhaite en faire un clip, invite les Polynésiens à se filmer avec leur smartphone, là où ils sont confinés, et à lui envoyer les vidéos par mail à : [email protected]