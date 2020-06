Ken Carlter, candidat au concours de l'Eurovision 2021

Le chanteur du tube "Ia Ora Na", Ken Carlter vient d'annoncer sur sa page Facebook, sa candidature pour représenter la France à l'édition 2021 du concours Eurovision."Je présenterai une chanson en français et tahitien dans la lignée de 'Ia Ora Na' pour faire danser tout le monde et envoyer des ondes positives. Cela fera 40 ans qu'un Polynésien, Gabilou, aura représenté la France à ce concours, avec succès (3ème place en 1981). Ce serait un beau symbole qu'un Polynésien représente à nouveau le Pays", précise le chanteur dans son post.Ken Carlter invite ses fans à le rejoindre via un groupe de soutien https://www.facebook.com/ groups/453272882143462/