Kelly Asin et son collectif veulent faire de la CCISM la “maison des patentés”

Tahiti, le 20 juin 2023 - À quelques jours de l'élection consulaire du 27 juin, Kelly Asin et ses colistiers du Collectif CCISM ont présenté les points clés de leur programme et leur position quant à la candidature de la chambre à l'appel d'offres pour la gestion de l'aéroport Tahiti-Faa'a.



“Je veux mettre en place une chambre à l'image du tissu économique polynésien”, a déclaré Kelly Asin, la tête de liste du Collectif CCISM 2023, ce mardi matin. À quelques jours du scrutin du 27 juin pour le renouvellement des élus de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM), qu’il aspire à présider, l’homme s’est évertué à distinguer le Collectif CCISM 2023 des deux autres listes en course. Réuni, avec ses colistiers dans un restaurant de Pirae, il a pris le temps d'évoquer les points d'orgues de son programme, avec comme plan de bataille : faire de la CCISM la “maison des patentés” pour leur “rendre la vie plus facile”.



À la tête de l’une des trois listes candidates à cette élection, Kelly Asin a promis qu'il n'hésiterait pas à monter au créneau, et notamment devant le gouvernement pour devenir le “tremplin des patentés” : “On veut être plus attentif et prendre en compte la vie des entrepreneurs et entreprises du territoire. On doit faciliter leur vie. Il y a encore trop de freins, comme toute la partie paperasse qui est un vrai problème pour certains. On veut devenir de véritables interlocuteurs sur des questions d'impôts... Et, en premier lieu, ce changement doit venir de la chambre elle-même”, a-t-il détaillé, avant de déplorer par une litote que les politiques publiques en matière d'entreprenariat n’aient pas toujours été “optimales” : “Il faut le dire, les politiques publiques ne sont pas adaptées à la Polynésie. On a l'habitude de prendre ce qui se fait en métropole pour l'appliquer ici. Mais un pays de 66 millions d'habitants comme la France n'est pas comparable à la Polynésie.”



Aéroport et super pôle



Interrogé sur la question d'un potentiel nouveau positionnement sur le prochain appel d'offres que va être relancé par l'Etat pour la concession de l'aéroport Tahiti-Faa'a, Kelly Asin a préféré y aller à tâtons. En effet, il a d'abord reconnu la “complexité” d'un tel dossier et la “difficulté” de gérer un tel ouvrage : “J'ai toujours vu l'aéroport géré par l'État ou par des entreprises spécialisées, dont c'est le métier. Et gérer un aéroport, ce n'est pas comme un petit garage. Mais franchement, cela fait dix ans que ça dure, il faut que ça s'arrête.” Mais le candidat tête de liste a quand même assuré, dans l'hypothèse de son élection, que si son équipe montrait de l'envie de récupérer cette concession, il n'hésiterait pas à défendre la candidature de la chambre pour remporter l'appel d'offres.



Concernant le tout nouveau projet du futur “pôle de convergence économique” de la CCISM, Kelly Asin a dénoncé un projet “précipité”. Pour rappel, ce nouveau bâtiment, dévoilé le 11 juin dernier via une modélisation 3D, sera construit sur 6 niveaux totalisants 6 800 m², en incluant également un digipôle. “Est-ce que ça va vraiment améliorer la vie des entrepreneurs et des entreprises ? Si ce n'est pas le cas, est-ce que ça vaut vraiment le coup de construire un tel bâtiment ?”, a-t-il conclu.





Rédigé par Thibault Segalard le Mardi 20 Juin 2023 à 20:14 | Lu 349 fois