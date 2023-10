Kelly Asin-Moux confirmé à la tête de la CCISM

Tahiti, le 27 octobre 2023 – C'est la fin du parcours du combattant pour Kelly Asin-Moux dont la liste avait remporté les élections le 27 juin dernier. Des élections contestées par le président sortant Stéphane Chin Loy, et des résultats non promulgués qui avaient laissé la CCISM sans direction depuis. Ce vendredi, l'assemblée générale de la Chambre a été installée par le ministre de l'Économie, et elle a élu son président.



Il lui aura fallu attendre plus de quatre mois mais ça y est. Kelly Asin-Moux a été élu ce vendredi matin à la tête de la Chambre de commerce, d’industrie des services et des métiers (CCISM), comme le rapporte un communiqué de la Chambre. Rassemblée à l'initiative du ministre de l'Économie Tevaiti Pomare, l'assemblée générale de la chambre consulaire a élu son nouveau bureau. Constituée de 36 membres bénévoles, cette assemblée générale devra défendre les intérêts de ses secteur d’activité pour les prochaines années, contrairement au président qui lui a été élu pour un mandat de deux ans et demi.



Piqûre de rappel



C'est un soulagement pour Kelly Asin-Moux qui a fait face à une situation inédite à la CCISM. Pour mémoire, sur les trois listes concurrentes en juin dernier, c'est la sienne qui était arrivée largement en tête des urnes. Mais les résultats n’avaient pas été proclamés en raison d'erreurs manifestes constatées pendant l'élection et un scrutin mal organisé, auxquels s'était ajouté le silence assourdissant de l'autorité de tutelle pendant plusieurs semaines. Finalement, le 24 juillet dernier, le ministre de l'Économie, Tevaiti Pomare sortait de son silence en préconisant l'organisation de nouvelles élections.



Quand la justice s'en mêle...



Stéphane Chin Loy et Jean-Paul Tuaiva, les candidats en tête des deux autres listes concurrentes, y étaient tous les deux favorables, le second précisant toutefois que c'était bien le premier qui était responsable de cette situation. Kelly Asin-Moux en revanche y est formellement opposé et finira par saisir le tribunal administratif en septembre dernier pour lui demander d'enjoindre la commission électorale de valider les résultats des élections consulaires du 27 juin et de proclamer les résultats. S'il a été débouté, le juge des référés a néanmoins considéré que d’évidence, le fait de ne pas proclamer ni publier les résultats était entaché d'illégalité. La balle était donc dans le camp du Pays et le ministre Tevaiti Pomare a fini par la saisir en rassemblant ce vendredi matin l'assemblée générale de l'organisme représentatif des entreprises polynésiennes, la CCISM.



Le président sortant, Stéphane Chin Loy, qui avait contesté les résultats des élections du 27 juin a saisi le tribunal de commerce qui doit rendre sa décision le 14 novembre.

Le nouveau bureau de la CCISM

La nouvelle assemblée générale de la CCISM, installée ce vendredi matin par le ministre de l'Economie Tevaiti Pomare, a débuté sa mandature par l'élection des huit membres du bureau, dont le président, pour un mandat de deux ans et demi : Président : Kelly Asin-Moux

Premier vice-président : Steeve Liu

Second vice-président : Jean-Paul Tuaiva

Troisième vice-président : Rexford Brotherson

Trésorier : Diego Lao

Secrétaire : Thierry Trouillet

Trésorier adjoint : Tutehau Martrin

Secrétaire adjoint : Philippe Maunier La nouvelle assemblée générale de la CCISM, installée ce vendredi matin par le ministre de l'Economie Tevaiti Pomare, a débuté sa mandature par l'élection des huit membres du bureau, dont le président, pour un mandat de deux ans et demi :

Rédigé par Stéphanie Delorme le Vendredi 27 Octobre 2023 à 16:11 | Lu 868 fois