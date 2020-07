Kelly Asin-Moux, chevalier de la Légion d’honneur

Tahiti, le 25 juillet 2020 - Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Dominique Sorain, a remis ce vendredi 24 juillet la médaille de chevalier de la Légion d’honneur à Kelly Asin-Moux, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française.





Membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel depuis 2013, Kelly Asin-Moux est à la tête de la quatrième institution du Pays depuis 2018.

Lors de son discours, le haut-commissaire de la République a notamment vanté les qualités humaines de Kelly Asin-Moux : « Vous vous illustrez dans le monde associatif, notamment en tant que trésorier de la fondation ANAVAI qui travaille sur des dossiers de financement de projets à destination de jeunes défavorisés ou encore des personnes handicapées. Tout cela montre votre bienveillance et votre sens de la fraternité qui est un élément essentiel de nos valeurs républicaines. Enfin vous êtes également juge commissaire au tribunal de commerce, activité que vous menez avec attention et pour laquelle vous savez faire preuve de compassion dans les dossiers difficiles ».