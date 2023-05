Keha Desbordes se distingue à la Coupe Diane Lacombe

Tahiti, le 30 avril 2023 - Le Cercle des Nageurs de Polynésie, organisateur de la 22e édition de la Coupe Diane Lacombe, a enregistré une forte participation samedi à la piscine de Tipaerui. Keha Desbordes s’y est mis en évidence en réalisant un chrono qualificatif sur 50 mètres dos pour les Jeux du Pacifique 2023.



Rendez-vous récurrent du calendrier de la Fédération tahitienne de natation depuis maintenant 22 édition, la Coupe Diane Lacombe honore la mémoire d’une des nageuses les plus prestigieuses de la natation polynésienne, auréolée de multiples titres aux Jeux du Pacifique de 1991 à Port-Moresby, championne de France du 100 mètre dos en 1992 et première tahitienne à participer à des Jeux Olympiques la même année à Barcelone et toujours détentrice de plusieurs records de Polynésie.



L’événement a toujours été très populaire en terme de participation, mais samedi, les engagements n’ont pas été loin de constituer un record avec 110 engagés au challenge 2 nages ouvert aux plus jeunes et 140 engagés au challenge 3 nages dans les catégories d’âge supérieures soit un total de 250 participants. Le challenge 2 nages concerne les jeunes nageurs non titulaire d’un pass compétition, le 3 nages s’adressant à tous les nageurs détenteurs de pass compétition, des avenirs aux vétérans. Les 4 nages figuraient au programme, toutes sur 50 mètres, le classement s’effectuant par addition de points de la table de cotation sur les deux nages choisis par les plus jeunes ou les trois nages privilégiées par leurs ainés.



La liste pour les Jeux du Pacifique s’étoffe



Déotille Videau et Keha Desbordes ont fait carton plein en remportant les trois nages dans lesquelles ils étaient engagés, 50 pap, dos et brasse pour Videau et 50 pap, dos et NL pour Desbordes. Ils ont bien évidemment remporté leur catégorie d’âge respective. Heimaruiti Bonnard et Naël Roux se sont respectivement imposés sur 50 NL et 50 brasse.



Mais le grand temps fort de la réunion était attendu au 50 mètres dos messieurs, Keha Desbordes et Teiva Gehin y visant un chrono qualificatif pour les Jeux du Pacifique des Îles Salomon en fin d’année. Si Teiva Gehin a échoué dans sa tentative mais ce n’est sans doute que partie remise, Keha Desbordes a obtenu son billet pour les Jeux en réalisant un chrono de 27’’ 29. Keha Desbordes rejoint ainsi dans la sélection Déotille Videau, Naël Roux et Rohutu Teahui qui ont déjà réalisé des temps de qualification au titre de la grille élite. La liste est appelée à s’étoffer dans les mois à venir, les intéressés ayant jusqu’au mois d’octobre pour postuler à une place en sélection et peut-être dès les Championnats de Polynésie qui auront lieu du 12 au 14 mai.