Keha Desbordes décroche la première médaille d'or pour la natation tahitienne

Tahiti, le 21 novembre 2023 - Keha Desbordes a remporté ce mardi, à Honiara, la première médaille d'or en natation pour la délégation tahitienne. Le sprinter de l'OLP s'est imposé en finale du 50 mètres dos avec un chrono de 26"31, nouveau record de Polynésie sur la distance. Teiva Gehin a terminé troisième de la même course. Cette deuxième journée en natation a également été marquée par les médailles d'argent de Déotille Videau et des relais 4x200 mètres.



Il avait arrêté la compétition pendant près d'un an avant de revenir dans les bassins en mars dernier. Et avec un peu plus de sept mois d'entrainement dans les bras et dans les jambes, et une élection de Mister Tahiti à gérer aussi, Keha Desbordes a offert, ce mardi aux îles Salomon¸ la première médaille d'or à la sélection tahitienne de natation. Le sprinter de l'OLP s'est imposé sur le 50 mètres dos et un chrono de 26"31, nouveau record de Polynésie sur la distance. Comble du bonheur pour la délégation polynésienne, Teiva Gehin s'offrait le bronze sur la même course.



11 médailles après deux journées pour les nageurs



En plus de l'or et du bronze pour Keha Desbordes et Teiva Gehin, cette deuxième journée a également été marquée par les médailles d'argent de Déotille Videau au 400 mètres 4 nages. La jeune tahitienne a signé un chrono de 2'28"40 et a été devancée seulement par la Calédonienne Lara Grangeon qui compte à son actif trois participations aux Jeux olympiques. Videau a complété sa journée de mardi avec du bronze décroché au 50 mètres dos.



Les relais 4x200 masculins et féminins se sont également distingués à l'Aquatic Center d'Honiara. Le relais chez les garçons, composé de Keha Desbordes, Enzo Kernivinen, Enzo Costa-Lacombe et de Nael Roux se sont classés deuxième de la finale derrière les intouchables calédoniens. Et les filles avec Vaihau Taumihau-Gatien, Lili Paillisse, Heimaruiti Bonnard et Déotille Videau, se sont également emparées de l'argent derrière les nageuses du Caillou.



Après deux journées de compétition aux Salomon la natation tahitienne en est à 11 médailles. Le programme de natation se poursuit avec le 50 mètres nage libre, le 200 mètres papillon, le 200 mètres dos et le relais mixte 4x50 4 nages.