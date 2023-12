Kazakhstan: au moins 13 morts dans l'incendie d'une auberge de jeunesse clandestine

Almaty, Kazakhstan | AFP | jeudi 29/11/2023 - L'incendie d'une auberge de jeunesse clandestine à Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, a fait au moins 13 morts, a annoncé le département des situations d'urgence de l'ancienne capitale kazakhe.



"Selon de premières informations, 13 morts ont été découverts; leurs identités sont en cours de vérification", a indiqué l'administration régionale dans un communiqué.



Parmi les victimes figurent deux ressortissants russes, selon le ministère russe des Affaires étrangères.



L'incendie, signalé jeudi au petit matin, s'est déclaré dans le sous-sol d'un immeuble de trois étages, dont le premier étage et le sous-sol ont été transformés en auberge de jeunesse, Almaty Hostel, a indiqué l'administration régionale.



Il a fallu près d'une heure aux pompiers pour venir à bout des flammes, a-t-elle précisé, ajoutant que les victimes sont décédées d'une intoxication au monoxyde de carbone.



Selon la mairie d'Almaty, l'auberge fonctionnait depuis un mois et demi, de manière clandestine, ces locaux étant censés être utilisés comme un magasin.



"Aucune autorisation" pour la transformation d'un magasin en une auberge n'a été délivrée par la ville d'Almaty, a affirmé la mairie dans un communiqué cité par des médias locaux.



"L'auberge de jeunesse a été ouverte à cette adresse de manière illégale, en violation des règles sanitaires et épidémiologiques (...) et des règles anti-incendie", a-t-elle souligné.



Selon les premières informations des autorités locales, 72 personnes se trouvaient dans le bâtiment et 59 personnes ont évacué les lieux d'elles-mêmes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie.