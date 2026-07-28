

Kauli et Kelly arrêtent, Kelia continue

Tahiti, le 12 août 2026 - Les 8es de finale de la Tahiti Pro ont été cruelles pour le champion olympique Kauli Vaast et la légende du surf Kelly Slater qui ont tous les deux éliminés ce mercredi. En revanche, la jeune Kelia Gallina a réussi à sortir son épingle du jeu et s’offre un quart de finale dans la passe de Hava’e.



Le spot de Teahupo’o a très certainement dit “au revoir” à la légende Kelly Slater, qui venait surfer une dernière fois sur la Tahiti Pro à 54 ans grâce à une wild card. L’homme qui murmure à l’oreille des vagues n’a pu se sortir du piège tendu par Jack Robinson, poussant l’Américain à réaliser un combo impossible à 7 minutes de la fin de sa série.



L'Australien de 28 ans n’a pas tremblé face au King en prenant les rares bonnes vagues qui se sont présentées lors de leur passage à l’eau. Avec un tube d’entrée et un 9.17, Jack Robinson n’a jamais été inquiété face à la légende qui finissait son heat en conquérant, mais aussi pour le plaisir de goûter à ces derniers instants de compétition.



Mais avant que le plus âgé de la compétition ne prenne la porte de sortie, c’est la plus jeune, Kelia Gallina, qui s’offrait un second cadeau d’anniversaire pour ses 14 ans. Face à la championne olympique, Caroline Marks, la jeune Polynésienne s’est imposée de peu, 8.27 contre 5.50, là encore dans une série où la mâchoire de la passe de Hava’e a brillé par son manque de vagues concrètes, et dans des conditions rendues très difficiles par la pluie et le vent.



Kelia se qualifie donc pour les quarts de finale où elle affrontera Anat Lelior. Ce jeudi pourraient être envoyées toutes les séries jusqu’aux finales pour inscrire deux nouveaux noms de vainqueurs à Teahupo’o.



Des finales que ne verra pas Kauli Vaast, battu pour seulement 34 centièmes. Le champion olympique 2024 est tombé sur un très bon Alan Cleland. En atteignant les 8es de finale de ce Tahiti Pro, Kauli Vaast grapille une place au classement WCT et pointe désormais à la 13e place. Une place qu’il conservera sauf si le Mexicain Cleland devait remporter l’édition de Teahupo’o 2026.

Rédigé par Bertrand Prévost le Mercredi 12 Août 2026 à 20:08 | Lu 656 fois



