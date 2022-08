Kauli Vaast vers les huitièmes de finale au Tahiti Pro, Michel Bourez en repêchage

Tahiti, le 17 août 2022 - Kauli Vaast a fait une entrée en lice remarquée, ce mercredi, au Tahiti Pro. Le surfeur de Vairao a dominé sa série du premier tour et s'est qualifié directement pour les huitièmes de finale à Teahupo'o. Moins de réussite en revanche pour Michel Bourez qui devra passer par les repêchages. Vahine Fierro de son côté s'est extirpée des repêchages et retrouvera Carissa Moore en quart de finale.



Après une première demi-journée de compétition plutôt atone à Teahupo'o mardi, celle de mercredi devait se tenir dans de meilleures conditions météo. Mais il a fallu attendre la mi-journée et la série de Kauli Vaast, qui dispute son deuxième Tahiti Pro, pour que la mâchoire de Hava'e se réveille. Le vent orienté plus au nord et la houle de sud, sud-ouest, offraient des conditions propices au mythique spot de la Presqu'île. Et le surfeur de Vairao, ultra-spécialiste de cette vague, a fait parler pendant 30 minutes toute sa science et sa connaissance de Teahupo'o.

Vaast fait le show



Ces derniers ont certainement dû apprécier le petit récital donné par le triple champion d'Europe junior. Sur sa troisième vague et en grillant la priorité à ses adversaires, Kauli Vaast s'offrait un tube plus profond récompensé par une note de 6.43, faisant monter son total à 12.10 et mettant en situation de combo ses rivaux australiens et hawaiiens. Mais le meilleur était encore à venir pour le prodige de Vairao. Grâce encore à une parfaite lecture du spot, il s'offrait une quatrième vague, cette fois-ci beaucoup plus formée, pour s'offrir une note de 7.17, pour un total de 13.60. Sois la meilleure note de la journée et de la compétition jusque-là.



Totalement en confiance et relâché, Kauli Vaast s'est autorisé une petite fantaisie sur sa cinquième vague, en changeant son pied d'appui en plein surf. Parti en "regular" (le pied gauche à l'avant de la planche) sur son take-off, il est revenu en "goofy" (pied droit à l'avant), sa position naturelle, pour sortir de la vague. Un "switch" peu apprécié par les juges qui ne lui permettra pas d'améliorer sa note totale. "J'étais très confiant. J'ai eu deux bonnes vagues au début, puis une troisième et une quatrième. Et puis sur une vague j'ai décidé de partir en regular pour rester plus longtemps dans le tube. Je me suis dit ensuite que j'étais trop profond dans la vague et en backside je ne sais pas pomper pour gagner de la vitesse. Je suis repassé en goofy pour pomper et sortir de la vague", a indiqué Vaast au micro de la WSL. Et au bout des 35 minutes, le Tahitien remportait avec panache sa série et se qualifiait directement pour les huitièmes de finale.

#OuterknownTahitiPro Opening Round, Heat 2 Results:

🇵🇫 Kauli Vaast - 13.60

🇺🇸 Barron Mamiya - 10.93

🇦🇺 Ethan Ewing - 2.33



Watch live on https://t.co/ie0ZfNdmHw.@outerknown_live pic.twitter.com/e9H6W7ZrR6

Bourez par la case repêchage aussi, Fierro assure l'essentiel

what a wave from @JackRobinson215 at the #OuterknownTahitiPro ! @outerknown_live



Watch it live now on https://t.co/ie0ZfNdmHw pic.twitter.com/L3FrJR4Uju

— World Surf League (@wsl) August 17, 2022

Bourez pour sa part ne s'est engagé que sur deux vagues, dont une surfée en toute fin de série qui lui a rapporté une note de 6.50, pour un petit total de 6.70. Bien insuffisant donc pour espérer passer directement en huitièmes de finale et c'est donc par la case repêchage que le Spartan devra passer.



Un tour de repêchage auquel a survécu Vahine Fierro. Opposée à la Réunionaise et à sa partenaire en équipe de France, Johanne Defay, la surfeuse de Huahine a assuré l'essentiel avec une note totale de 6.60 contre 3.20 à son adversaire. Une victoire qui permet à la Tahitienne de se hisser en quarts de finale au Tahiti Pro, où elle sera opposée une nouvelle fois à Carissa Moore.



le Mercredi 17 Août 2022 à 18:37 | Lu 160 fois