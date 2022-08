Kauli Vaast toujours en course au Tahiti Pro, Michel Bourez sorti en repêchage

Tahiti, le 18 août 2022 – Kauli Vaast s'est brillamment qualifié, jeudi, pour les quarts de finale du Tahiti Pro en dominant l'Australien et numéro deux mondial, Ethan Ewing. Deux gros tubes pour un total de 17.07 ont permis au surfeur de Vairao de prendre le meilleur sur son adversaire. Avant sa série face à Kauli Vaast, Ethan Ewing avait éliminé Michel Bourez en repêchage.

#OuterknownTahitiPro Round of 16, Heat 1 Results:

🇵🇫 Kauli Vaast - 17.07

🇦🇺 Ethan Ewing - 15.17



