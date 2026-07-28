

Kauli Vaast suit Vahine Fierro en 8e à Fidji

Tahiti, le 26 août 2026 - Bonne nouvelle pour Kauli Vaast. Après la bonne performance de Vahine Fierro à Fidji, c’est le médaillé d’or olympique Kauli Vaast qui s’est qualifié ce mercredi pour le troisième tour de la Fiji Pro.



Opposé à Crosby Colapinto, petit frère de Griffin, Kauli Vaast a traversé sa série sans trembler. En deux vagues (5.17 puis 8.17), le Tahitien a immédiatement mis la pression à Colapinto, le forçant très rapidement à réaliser un combat de 14 points.



En fin de série, Kauli Vaast s’est définitivement mis à l’abri en claquant un autre 8. Il rencontrera le Brésilien Miguel Pupo en huitième de finale. Un adversaire qu’il n’a jusqu’alors jamais réussi à battre en compétition.



La dernière fois que les deux surfeurs se sont rencontrés sur un main event, c’était en finale de la Tahiti Pro de 2022. Miguel Pupo avait dominé le Tahitien de peu avec un 17.17 contre le 15.00 de Kauli.



Surtout, avec ce passage en 8e de finale, Kauli Vaast réalise une belle opération en remontant à la 12e place du classement WCT. Si le Tahitien devait remporter la compétition à Fiji, il pourrait même remonter dans le top 10 devant Ewing, Pittar ou O’Brien.



Mercredi, avant la clôture de la journée, les huitièmes de finale féminins ont été lancés. Carissa Moore s’est imposée difficilement devant Sally Fitzgibbons.



Les séries reprendront jeudi avec Vahine Fierro qui sera opposée à l’américaine Sawyer Lindblad, une surfeuse qu’elle n’a encore jamais affrontée sur le tour pro.

Rédigé par Bertrand Prévost le Mercredi 26 Août 2026 à 18:48 | Lu 242 fois



