Kauli Vaast seul Tahitien à passer le premier tour à Ericeira

Tahiti, le 3 octobre 2021 - Kauli Vaast, 19 ans, a passé, ce dimanche, le premier tour du Pro Ericeira, deuxième étape des Challenger Séries, en terminant premier de sa série. Moins de réussite en revanche pour Michel Bourez et Mihimana Braye éliminés dès leur entrée en lice.



Après l'US Open à Huntington Beach, les surfeurs ont posé leur planche au Portugal, pour le Ericeira Pro, deuxième des quatre étapes des Challenger Series. Dans le tableau masculin trois Tahitiens étaient de nouveau engagés : l'expérimenté Michel Bourez et les deux espoirs de la glisse polynésienne, Mihimana Braye et Kauli Vaast.



Ce dernier sortait d'une petite déconvenue en Californie, où il avait été éliminé au round 1. Mais ce dimanche pour son entrée en lice sur le point break portugais, le surfeurs de Vairao ne s'est pas raté. Avec une note de 11.76 (5.43, 6.33). Malgré une fin de série tendue, Vaast a assuré l'essentiel pour décrocher la première place de sa série devant l'Australien Wade Carmichael (11.60).



Moins de réussite en revanche pour Bourez et Braye, sortis eux dès leur entrée en lice. Le Spartan n'a pas pu exprimer son surf sur le spot portugais en obtenant la note de 8.63. Braye, meilleure Tahitien à l'US Open, a lui aussi enchainé les petits scores et a conclu sa série avec une note de 8.13.



A noter que Vahine Fierro est elle engagée dans le tableau féminin. La surfeuse de Huahine devrait son entrée dans la compétition dans la nuit de dimanche à lundi.