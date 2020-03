Kauli Vaast rate le doublé au Papara Pro Junior

Tahiti, le 9 mars 2020 - Kauli Vaast et Teiva Tetahio ont réussi lundi à se hisser en finale du Papara Pro Junior. Mais la victoire sur le beach break de Taharuu est revenue au Hawaiien Jackson Bunch. Vaast, tenant du titre, a terminé deuxième de cette finale devant Teiva Tetahio.



En attendant le début de la compétition en open, le Paparo Pro Junior s'est tenu hier sur le spot de Taharuu. Quarante surfeurs (24 hommes et 16 femmes), dont treize Tahitiens, étaient en course pour cette nouvelle édition. Kauli Vaast, tenant du titre qui était encore en Australie le week-end dernier pour une étape du qualifying series (QS), était bien présent sur le beach break de Papara pour défendre son bien.



Dès ses premières séries, le surfeur de la Presqu'île a tenu à marquer son territoire. Très à l'aise sur le spot de Papara, Vaast a enchaîné jusqu'en finale les manœuvres puissantes et radicales. Lors de sa série en quarts de finale, il a notamment obtenu sa meilleure de la note de journée avec un 15.20.



Teiva Tetahio, 17 ans, a également sorti son épingle du jeu hier. Le natif de Papara surfait à domicile et a montré toute sa connaissance du spot. C'est en quarts de finale qu'il a également signé sa meilleure note avec un 14. Assez logiquement Vaast et Tetahio ont réussi à se hisser sans encombre en finale de la compétition, où ils étaient opposés à deux Hawaiiens : Shion Crawford et Jackson Bunch.