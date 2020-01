Kauli Vaast rate la dernière marche au Sunset Open

Tahiti, le 27 janvier 2020 - Kauli Vaast s'est incliné lundi à Hawaii en finale du Sunset Open. Avec une note 13.90 pour le surfeur tahitien, contre 15.75 pour Billy Kemper le vainqueur, le prodige de Vairao n'est pas passé loin d'une première victoire sur le QS cette saison.





Après s'être raté au Corona Open China début janvier, Kauli Vaast s'est relancé à Hawaii, où il a disputé la finale du Sunset Open, un QS 1 000. Sur la côté Nord de O'ahu, et dans des conditions de surf dantesque, le natif de Vairao était opposé pour la série finale à trois Hawaïens : Koa Smith, Eli Hanneman et Billy Kemper, finaliste également de la précédente édition.



Le Tahitien a débuté très timidement avec une meilleure note qui va plafonner à 1.50 sur ses cinq premières vagues. Koa Smith de son côté a frappé très fort sur ses premières vagues avec un 4 et un 7.75 (11.75) qui lui a permis de prendre le lead dans les premières minutes. Puis son compatriote Billy Kemper lui a répondu avec une vague notée 6.25 avant d'obtenir un 9.50 de la part des juges. Avec un total de 15.75 Kaulli Vaast est placé en situation de combo.



Le double champion d'Europe junior a alors réagi dans les dix dernières minutes de la série. Il a scoré un 6.65 et a donc besoin d'une note de 9.11 pour espérer l'emporter. Kauli Vaast s'est engagé sur une dernière vague dans les ultimes instants de la finale, mais il n'a obtienu que 7.25 des juges pour un score global de 13.90.



Le Tahitien se classe finalement deuxième du Sunset Open et empoche au passage 750 points au classement QS.



À noter que Eimeo Czermak, 16 ans, l'autre tahitien engagé au Sunset Open, a été sorti au round 4. Les deux prodiges du surf local n'en ont pas fini avec Hawaii. Ils sont tous les deux engagés au Volcom Pipe Pro, un QS 5 000 qui doit débuter mercredi.