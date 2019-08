Kauli Vaast, qualifié pour le round 3

Pas de vagues pour Matahi Drollet







La suite du round 1 : Le Tahitien Matahi Drollet, qui avait obtenu une wildcard suite à la blessure de Mikey Wright, n'a rien pu faire contre le leader actuel américain Kolohe Andino et Yago Dora, un Brésilien issu des WQS qui monte. Il ne totalise que 5.56 contre 11.73 pour l'Américain et 11.20 pour le Brésilien. Il aura une deuxième chance au round 2 contre Jordy Smith et un troisième surfeur.







Dans la 10ème série, c'est l'Américain Griffin Colapinto qui score le plus avec un total de 10.50 contre 8.77 pour Jérémy Florès et 6.90 pour Michel Bourez qui doit donc passer par les repêchages face à Frederico Morais (46e WQS mais ancien du WCT). Qualification pour le round 3 directement de Soli Bailey, Adrian Buchan, Kanoa Igarashi, Italo Fereira, Joan Duru, Kolohe Andino, Kelly Slater, Ricardo Christie, Ezekiel Lau, Griffin Colapinto, Owen Wright et Connor Coffin. SB/WSL