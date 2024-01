Kauli Vaast, nouveau visage de Dior Hommes

Tahiti, le 9 janvier 2024 – Le surfeur tahitien Kauli Vaast a été choisi par la maison de haute couture Christian Dior pour être le nouveau visage de la marque.



Qualifié pour les épreuves de surf des Jeux Olympiques de juillet prochain sur la célèbre vague de Teahupo'o, le surfer tahitien Kauli Vaast devient le nouveau visage de Dior Hommes. C'est sur son compte instagram que le jeune homme de 21 ans pose en costume trois pièces et annonce être "fier de rejoindre la plus grande maison de couture française". "Animé par une envie de dépassement de soi, il incarne désormais l'audace et l'excellence de la maison. Une alliance exceptionnelle au nom de la passion et du rêve", souligne de son côté la maison Dior