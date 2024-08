Kauli Vaast, le Golden boy

Tahiti, le 5 août 2024 - Il l’a fait. Après une finale sur cette même vague lors de la Tahiti Pro 2022, Kauli Vaast s’est finalement imposé ce lundi sur ‘‘son’’ spot pour les Jeux olympiques.





Il y a quelques mois, Vahine Fierro surfait le bonheur sur la vague de la passe de Hava’e après avoir remporté sa première Tahiti Pro. Invitée sur l’événement, elle s’imposait alors que Kauli Vaast avait pour sa part manqué la compétition après une élimination lors des trials.



Mais l’enfant du pays a pris sa revanche ce lundi. Le Tahitien, qui surfe cette vague depuis tout petit, a montré au monde entier qu’il était le nouveau ténor des lieux après une longue domination de l’Américain Kelly Slater.



Sans trembler malgré une pression folle, Kauli Vaast s’est imposé en demi-finale des Jeux olympiques face au Péruvien Alonso Correa. Dans une série au cours de laquelle les deux surfeurs se sont longuement observés en attendant les bonnes vagues, les cinq premières minutes donnaient le ton. Kauli Vaast surfait un petit 2 avant que Correa lui réponde par un 2.67 pour prendre la tête de la série.



Rapidement, le Tahitien choisissait de prendre deux vagues de suite pour augmenter son score, dont une agrémentée de la prise d’un petit tube lui offrant 4 points de plus, et forçait Alonso à se lancer avec sa priorité sur une vague plus que moyenne.



Quinze minutes avant la fin de la série, le Péruvien parvenait à reprendre la tête en claquant un 3.77 suivi d’un 5.67 qui mettait Kauli Vaast sur le reculoir.



Dans des vagues naissantes, dix minutes avant la fin de son passage, Kauli Vaast parvenait à attraper un petit tube, complété par une manœuvre pour attraper un 5.83 et repasser en tête, suivi d’une seconde vague pour enfoncer le clou à 6 minutes de la fin pour faire trembler le Péruvien avec 5.13.



Avec 10.96 contre 6.60, les scores ne devaient plus bouger et Kauli Vaast s’ouvrait alors les portes de la finale.



Dans l’autre demi-finale, le favori de la compétition, le Brésilien Gabriel Medina, se faisait sortir, faute de vagues consistantes, par l'Australien Jack Robinson.

Kauli Vaast ne laisse aucune chance à son adversaire La finale n’aura finalement duré que 15 minutes sur les 35 minutes prévues au chrono. Avec deux vagues notées 9.50 et 8.17, Kauli Vaast éteignait Robinson qui, malgré un beau 7.83 sur sa première vague, ne sera jamais en mesure de scorer sur une seconde.



À 22 ans, Kauli Vaast devient le premier Français à remporter l’or olympique dans l’épreuve de surf, et à domicile s’il vous plaît. Il devient aussi le premier Polynésien à remporter l’or olympique.



Une joie immense, presque surréelle pour le jeune homme qui, dès ce lundi soir, devait prendre son avion pour Huntington en Californie pour revenir rapidement au quotidien de la WQS et espérer se qualifier pour le tour professionnel l’année prochaine et prendre la suite de Michel Bourez.

Johanne Defay en bronze Autre belle performance française ce lundi, celle de Johanne Defay qui s’est adjugée la médaille de bronze.



Sa demi-finale perdue d’un cheveu face à Caroline Marks – l’Américaine remporte la série avec le même score que la Française 12.17, mais une meilleure note sur sa première vague puis remporte l’or au coup de gong en finale contre la Brésilienne Tatiana Weston-Webb –, la surfeuse française s'est accrochée dans la petite finale face à la Costaricaine, Brisa Hennessy. Elle a largement dominé les débats pour s'imposer 12.66 contre 4.93 dans une série sans partage, où une erreur de la prise de priorité aurait pu lui coûter cher. La Française remporte le bronze.



Ce lundi, dernière journée officielle réservée aux épreuves olympiques de surf, a donc fait basculer la France un peu plus dans la fierté. Avec ces deux nouvelles breloques, le camp tricolore reprend la troisième place au classement général des médailles derrière la Chine et les États-Unis.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 5 Août 2024 à 21:04 | Lu 240 fois