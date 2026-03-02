

Kauli Vaast et Tya Zebrowski toujours en course



Tahiti, le 12 mars 2026 - La dernière étape des Challenger Series bat toujours son plein. Lancée dès dimanche dernier, cette compétition décisive pour l’accession au CT a livré son lot de belles surprises. D’abord la qualification de Kauli Vaast dans l’élite du surf mondial, puis la consécration de la jeune Tya Zebrowski. Déjà qualifiée pour le CT, la Bioglan Newcastle Surfest a fait d’elle la numéro une mondiale des CS. Encore une étape de franchie dans un parcours exemplaire. Mais la compétition n’est pas finie et nos deux ‘aito sont toujours en course pour le titre. Pour Mihimana Braye, c’est la fin de l’aventure australienne. Mais cette belle expérience a permis au surfeur tahitien de mettre un pied dans sa future division.



La plage de Merewether Beach, à Newcastle en Australie, est le théâtre de nombreuses émotions cette semaine. À chaque série, son lot de qualifiés pour l’élite du surf mondial la saison prochaine. Et le premier à avoir eu cet honneur, c’est notre champion olympique Kauli Vaast. Il n’était pas encore rentré dans l’eau que déjà sa qualification était acquise, grâce aux mauvaises performances de certains de ses concurrents directs dans les séries précédentes. Même s’il n’était pas au courant au début de sa série, le surfeur de Vairao a été solide pour s’emparer de la deuxième place. “J’ai compris quand je suis sorti de l’eau que quelque chose s’était passé”, a-t-il déclaré. Un rêve était devenu réalité. Mais lorsque l’on est compétiteur, on a toujours envie d’aller de l’avant et de continuer à gagner. “J’ai vraiment envie d’aller le plus loin possible dans cette compétition”. Une mentalité de champion : rester concentré pour le reste de l’épreuve et passer les étapes les unes après les autres.



Libéré, Kauli a repris sa routine et le chemin de l’océan pour continuer la belle aventure australienne. Une étape qui l’avait vu finir deuxième l’année dernière et que le nouveau membre du Championship Tour veut cette fois-ci remporter. Les émotions et la pression étant retombées, il fallait vite se reconcentrer car les séries s’enchaînent et les performances tombent. Nombreux de ses adversaires lors de ces Challenger Series se sont aussi qualifiés pour le CT et rendent la compétition de plus en plus serrée.



Opposé au troisième tour à l’Américain Levi Slawson, 15e des CS 2025-2026, au jeune Basque Keoni Lasa et au régional de l’étape, l’expérimenté Reef Heazlewood, le début de série commençait doucement pour le champion olympique. Les vagues s’enchaînaient mais les notes n’étaient pas au rendez-vous. À dix minutes de la fin, il se retrouvait même à la dernière place. Le temps s’écoulait et rien ne bougeait. Mais l’expérience a fait la différence. Capable de frapper à tout moment, Kauli Vaast a su être patient et, à trente secondes de la fin, il surfait la vague décisive. Un 6,73 points, donné par les juges, lui permettait d’atteindre les huitièmes de finale où il retrouvera Morgan Cibilic. L’Australien revient sur le CT après quatre ans d’absence et sera un adversaire coriace dans un duel qui s’annonce très relevé.



Deuxième Tahitien engagé dans cette étape, Mihimana Braye avait passé le premier tour avec succès de cette première expérience à Newcastle. Au deuxième tour, en revanche, il n’a pas trouvé les solutions pour battre ses trois adversaires. Mais ses premiers pas dans les CS seront sans doute une expérience positive pour la suite, puisqu’il participera aux prochains CS grâce à une saison exemplaire en Qualifying Series (3e division du surf mondial).



Tya Zebrowski, le phénomène



Tout semble avoir été dit sur la jeune prodige. Plus jeune athlète à atteindre le CT, Tya Zebrowsky a enchaîné les performances toute la saison pour s’assurer une montée bien avant le terme final. Mais l’appétit venant en mangeant, la jeune Polynésienne ne voulait pas en rester là tant que la saison pouvait encore lui offrir des titres. Engagée directement au second tour, grâce à sa place de numéro une mondiale à égalité de points avec la Portugaise Yolanda Hopkins avant la compétition, Tya a encore démontré tout son talent en ne laissant aucune chance à ses adversaires.



Pourtant opposée à la petite prodige hawaiienne Eweleiula Wong, à la Canadienne Sanoa Dempfle-Olin et à l’Australienne Isla Huppatz, elle n’a fait aucun détail en prenant une vague notée 7 et une à 5,50 points pour un total de 12,50. Mais c’est surtout son duel à distance avec la Portugaise Hopkins qui attirait tous les regards. Car en cas de faux pas de l’une ou de l’autre, c’est le titre de championne des CS 2025-2026 qui s’envolait. Et c’est la jeune Portugaise qui se faisait éliminer et laissait donc la place de numéro une, tant convoitée, à notre championne.



Encore un titre à l’aube de ses quinze ans. Mais rien n’est fini et son duel en huitième de finale face à la Japonaise Matsuoka sera encore une étape vers une nouvelle consécration. Une fin de saison qui, on l’espère, se terminera en apothéose.



Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 12 Mars 2026 à 15:38 | Lu 218 fois



