

Kauli Vaast et Kelly Slater se qualifient dans des conditions dantesques

Tahiti, le 8 août 2026 - La première journée de la Tahiti Pro s’est déroulée dans des conditions particulièrement difficiles, ce samedi, sur la célèbre vague de Teahupo’o. Sous une pluie ininterrompue, le froid et un vent agité, Kauli Vaast ou encore Kelly Slater ont réussi à se qualifier pour le prochain tour tandis que Eimeo Czermak a été éliminé sur le fil par Seth Moniz. Les surfeuses à l’image de Vahine Fierro, Tya Zebrowski et Kelia Gallina devront encore patienter avant de pouvoir débuter la compétition.



“Je n’ai jamais vu ça en 15 ans !” Face au déluge, au froid et au redoutable souffle polynésien… Les surfeurs, les reporters et les spectateurs présents sur la mythique vague de Teahupo’o ont vécu une journée qu’ils n’oublieront peut-être pas de sitôt. Pour preuve, seulement six séries du tableau masculin ont été effectuées et les surfeuses sont restées à quai sur décision de l’organisation.



Le lancement de la Tahiti Pro 2026 a pourtant été donné, ce samedi matin, dès 8 heures, avec les deux premières séries de cette édition remportées par le Marocain Ramzi Boukhiam et le Sud-Africain Luke Thompson respectivement face à Oscar Berry (Australie) ainsi que Matthew McGillivray (Afrique du Sud).



Mais c’est surtout l’entrée en lice de notre ‘aito Eimeo Czermak qui a définitivement lancé les hostilités. Le natif de Raiatea, qualifié pour la première fois sur une étape du Championship Tour grâce à sa victoire lors des derniers Trials à Teahupo’o, a enfin eu l’occasion de montrer tout son talent devant les yeux du monde entier.



Une défaite cruelle Loin d’être frigorifié par les conditions météo et l’enjeu, le Polynésien a parfaitement commencé sa série en signant la première vague au-dessus de 7 points de la journée. Une performance suffisante pour faire la course en tête durant une grande partie de son duel face à Seth Moniz. Cependant, le Hawaïen, qui participe pour la sixième fois à la Tahiti Pro où il avait notamment atteint les demi-finales en 2019 (défaite face au vainqueur Owen Wright), est expérimenté… Et cela s’est avéré.





À quelques minutes de la sirène, Seth Moniz a surgi de nulle part afin de reprendre les rênes de la manche grâce à une vague surfée avec plein de sang froid et récompensée de 8 unités. Malgré la réponse d’Eimeo Czermak dans la foulée, son deuxième score de 7,17 points est synonyme d’élimination (14.50 contre 14.17). Un scénario cruel pour sa grande première. Mais notre représentant du Fenua repart tout de même la tête haute et reviendra à coup sûr prendre sa revanche, ici même, très bientôt.







Kauli Vaast : “Cela faisait longtemps que je n’avais pas eu aussi froid. Le champion olympique a remporté la “belle” contre Crosby Colapinto. Battu par l’Américain l’an passé à Teahupo’o, Kauli Vaast avait déjà pris sa revanche lors de la dernière étape du CT à Rio et à maintenant l’avantage face au Californien. Comme le surfeur de Vairao l’avait prédit, il fallait être prêt à performer “peu importe le nombre de vagues”.



Cela tombe bien, il n’en aura fallu que deux au Tahitien pour se qualifier en huitièmes de finale. Après un début de manche statique pendant de longues minutes, le “rookie” a ouvert son compteur avec un score de 5,50 unités avant de réveiller la foule grâce à une tentative tout en maîtrise jugée à 8 points.



Crosby Colapinto, auteur d’une vague chiffrée à 6,83 unités, devait obtenir un deuxième essai similaire lors de sa dernière tentative. Mais c’était sans compter sur la présence dans son sillage de Kauli Vaast : "Il y avait des vagues à la fin, mais j’avais la priorité et j’ai essayé de le gêner", explique-il quelques minutes après sa qualification.



“Au final, ça passe. C’est allé en ma faveur et j’ai eu mes deux vagues. Les conditions n’étaient vraiment pas faciles, cela faisait longtemps que je n’avais pas eu aussi froid. Je vais rentrer au chaud devant netflix parce que là ça caille trop”, conclut avec le sourire le Polynésien qui est toujours ravi de surfer “à la maison” devant son public.



Il a également adressé un petit message à Eimeo Czermak : “On aurait bien aimé aller le plus loin possible avec tous les Tahitiens jusqu’en finale. C’était son premier CT et il avait bien mérité sa victoire sur les Trials. Ce n’est que le début et je pense qu’il va gagner (un jour) cette compétition”.



Kauli Vaast connaît d’ores et déjà son prochain adversaire au troisième tour. Il s'agit d’Alan Cleland. Le Mexicain, classé à la 23e place mondiale, s’est imposé contre la tête de série numéro 6 en la personne du Brésilien Samuel Pupo, qui n’a pas réussi à scorer une deuxième vague lors de sa manche. Le huitième de finale entre les deux hommes sera inédit car Kauli Vaast et Alan Cleland ne se sont encore jamais affrontés sur le Championship Tour.





Kelly Slater en taille patron Si certains en doutaient encore, le “King” est toujours de la partie. À 54 ans, la légende Kelly Slater, sacrée 11 fois champion du monde et vainqueur de cinq titres à Teahupo’o, a été le patron de cette journée inaugurale.



Opposé au Haïween Eli Hanneman, qui faisait son baptême du feu dans la mâchoire de Hava'e, l’Américain a survolé sa série en réalisant la meilleure performance avec une vague notée à 9 points grâce à un tube en “backhand’ sans les mains sur le rail. Il a ainsi signé un excellent total de 16,23 points, un score quasi identique à la moyenne de 16,20 unités qu'il a su maintenir au cours de ses vingt participations à Tahiti.



«C'est un peu comme faire du vélo, mais on oublie à quel point c’est impressionnant à Teahupo’o», a déclaré Kelly Slater au micro de la WSL. «Il faut savoir se remettre en selle ici. Je ne dirais pas que j'ai commencé doucement, mais je suis clairement monté en puissance. Chaque vague était un peu plus grosse et meilleure que la précédente. Je n'ai rien à prouver ici, mais quand on enfile le lycra et qu'on part au large, il faut avoir le sentiment d'avoir quelque chose à prouver, surtout dans des vagues pareilles. J'ai aussi abordé la session en essayant d'être détendu et vraiment dans l'instant présent."



"Quand on n'évolue pas en permanence dans l'univers de la compétition, ce n'est pas facile de garder cet état d'esprit. J'ai eu l'impression de me reconcentrer pleinement durant cette série», conclut Kelly Slater qui a fait le déplacement en Polynésie avec sa famille, dont sa dernière petite fille : “J'ai vécu beaucoup de moments forts ici au fil des ans, mais je pense que gagner avec mes enfants présents serait le summum. c'est juste génial de les avoir avec moi dans un endroit qui a tant compté pour moi au fil des années”.



Le plus dur reste à venir pour le quinquagénaire qui affrontera le triple champion du monde et double vainqueur de l’épreuve, Gabriel Medina, au deuxième tour. Le Brésilien avait d’ailleurs battu le Floridien lors de la finale en 2014 pour s’adjuger son premier titre à Teahupo’o.



Si les conditions le permettent, le duel ainsi que l’ensemble des séries du deuxième tour masculin devraient se dérouler à partir de demain matin. Il faudra encore patienter pour voir Vahine Fierro, Kelia Gallina et Tya Zebrowski entrer en action puisque le tableau féminin ne débutera pas avant lundi au plus tôt.



Les résultats Premier tour

Ramzi Boukhiam (8.17) bat Oscar Berry (3.93).



Luke Thompson (5.50) bat Matthew McGillivray (0.77).

Seth Moniz (14.50) bat Eimeo Czermak (14.17).

Kelly Slater (16.23) bat Eli Hanneman (4.53).



Deuxième tour



Kauli Vaast (13.50) bat Crosby Colapinto (10.16).

Alan Cleland (6.00) bat Samuel Pupo (5.00).









Rédigé par Valentin Fleury le Samedi 8 Août 2026 à 21:11 | Lu 989 fois



