Kauli Vaast et James Omitai triomphent à Rangiroa

Tahiti, le 4 mars 2021 – La Air Tahiti Rairoa Horue a rendu son verdict, jeudi. Kauli Vaast a survolé, sur le spot de Avatoru à Rangiroa, la finale de la catégorie surf avec une note de 16.80. En bodyboard, la victoire est revenue à James Omitai qui a scoré un 15.80 en finale.



Après trois journées de compétition sur le reek-break de Avatoru, à Rangiroa, la Air Tahiti Rairoa Horue est arrivé à son terme ce jeudi. En catégorie la surf la victoire est revenue au grandissime favori de la compétition, Kauli Vaast. Après avoir passé sans trop de soucis ses séries du round 1 et du round 3, mardi et mercredi, le triple champion d'Europe juniors a du s'employer sur les dernières séries, frôlant de peu l'élimination.



En quarts de finale d'abord, Vaast s'est contenté d'une note globale de 10.04 pour s'adjuger la deuxième place de la série derrière Tereva David et ses 13.60, et se qualifier pour le dernier carré de la compétition. Un dernier carré où le surfeur de la Presqu'île était opposé à Mihimana Braye, Vehiatua Prunier et Firmin Tairoa. Si Prunier s'est rapidement placé en tête du heat, Braye et Vaast se sont livrés une belle bataille pour la deuxième place. Un duel qui a tourné à l'avantage du plus jeune des riders, qui a su trouvé les bonnes vagues et les bons tubes pour passer devant avec une note totale de 15.53 contre 13.63 pour son ainé.



Le show Vaast en finale



"J'ai eu chaud aux fesses sur toutes mes séries. Mais la en finale j'étais bien et je pouvais compter sur mon équipe du Taiarapu surf club", a expliqué le prodige de 19 ans. En effet pour le dernier heat de la compétition, l'intéressé n'a laissé aucune chance à ses concurrents. Sur un premier tube Vaast a obtenu la not de 6.50, avant de décrocher une belle note de 8 sur un second barrel, pour un total de 14.50.



Il mettait alors déjà combo ses adversaires. L'intéressé a ensuite déroulé tout au long de la finale, en lisant parfaitement le spot de Avatoru : un 8.50 puis un 8.30 sont venus grossir son score. Heifara Tahutini Jr, Vehiatua Prunier et Enrique Ariitu n'ont pu que constater les dégâts et se contenter des places d'honneur. "Pendant toute la compétition il y a eu des bonne vibes et ca fait super plaisir de pouvoir gagner ici", a indiqué Kauli Vaast à l'issue de la finale.