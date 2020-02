Kauli Vaast au round 4 à Boomerang beach

Tahiti, le 20 février 2020 - Kauli Vaast s'est qualifié jeudi pour le round 4 du Mothernest Great Lakes Pro, un QS 1 000, qui a débuté mardi sur le spot de Boomerang beach en Australie. Le Tahitien a terminé premier de sa série grâce à une note de 14.50.



Après la qualification de sa sœur cadette Aelan pour le round 2 du Mothernest Great Lakes Pro, un QS 1 000, c'était au tour de Kauli Vaast de faire son entrée en lice jeudi en Australie sur le spot de Boomerang beach.



Opposé aux Australiens Joel Vaughan et Tully Wylie et au Japonais Toy Tanaka, le Tahitien a rapidement marqué son territoire en obtenant un 7 sur sa première vague. Le surfeur de Vairao s’est montré patient, avant de s'engager sur une nouvelle vague qui lui a rapporté la meilleure note de la série avec un 7.50, pour un score global de 14.50.



Ses adversaires ne sont pas parvenus à rattraper le double champion d'Europe juniors, qui a fini premier de sa série, devant Joel Vaughan (12.25) qui a arraché le deuxième ticket pour le round 4.



Au prochain tour, Kauli Vaast sera opposé de nouveau à deux Australiens Zack McMahon et Grayson Hinrichs. Le Néo-zélandais Grayson Hinrichs complète le heat.