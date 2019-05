Kassav', 40 ans, à To'ata le 18 octobre

PAPEETE, le 16 mai 2019 - Le groupe mythique de zouk revient à Tahiti. Il sera place To'ata le 18 octobre, 25 ans après leur premier concert polynésien !



Le groupe Kassav' fête ses 40 ans cette année ! De nombreux concerts sont prévus partout dans le monde, y compris à Tahiti. Les artistes seront sur la scène de To'ata le 18 octobre.



Considéré comme la référence n°1 du zouk, le groupe est l'auteur de chansons devenues des tubes légendaires : Sye Bwa, Zouk la se sel medikamamn nou ni, Koré Séré ou encore ou Lé.



Tout a commencé avec Pierre-Édouard Decimus, membre du groupe les Vickings, qui a décidé de " concevoir une nouvelle démarche musicale avec Freddy Marshal ", raconte le groupe sur son site internet. Le duo fait appel à Georges Decimus (frère de pierre-Édouard) et Jacob Desvarieux, alors guitariste et arrangeur.



Très attaché à la musique populaire de la Guadeloupe, Pierre-Édouard Décimus, cherche à l'adapter aux techniques musicales modernes. Les rythmes d'origine, venant essentiellement du gwoka, ont servi de base. " Kassav est donc un concept avec d'être un groupe. Une réflexion, un désir de progression, un retour aux sources. "



Le trio de base fait paraître le premier album de kassav intitulé love and Ka Dance début 1979. Le groupe, se formera ensuite au fur et à mesure, sous différentes formes (Soukwé ko'w ou Kassav) avec des allées et venues de musiciens et chanteurs jusqu'en 1984.



Depuis, ils ont assuré des centaines de concerts et sorti de très nombreux albums.