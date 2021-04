Karine Vincent, première femme promue major à la DSP

Tahiti, le 7 avril 2021 - La cérémonie de remise de galons de huit policiers de la DSP récemment promus à des grades supérieurs s'est tenue mercredi matin en présence du commissaire Mario Banner. A cette occasion, la brigadière-cheffe Karine Vincent a été promue major, devenant ainsi la première femme de la DSP à accéder à ce grade.



Crise sanitaire oblige, c'est en comité très restreint que huit policiers de la Direction de la sécurité publique (DSP) ont été promus, lors d'une petite cérémonie mercredi matin, à des grades supérieurs en présence de leur directeur, le commissaire Mario Banner. A cette occasion, ce dernier a exprimé sa “satisfaction” : “C'est une façon pour moi de récompenser ces agents du travail qu'ils ont fourni et nous les avons choisis sur des critères à la fois professionnels et humains”.



Parmi les huit policiers promus mercredi, la brigadière-cheffe Karine Vincent a notamment accédé au grade de major, devenant ainsi la première Polynésienne à atteindre ce grade au sein de la DSP. Cette femme discrète et déterminée a obtenu le concours de gardien de la paix en 1997, elle a ensuite effectué une année de formation en métropole avant d'être affectée à la DSP où elle a travaillé dans différents services. Puis, Karine Vincent a exercé de nuit durant sept ans au sein de la Police aux frontières (PAF). Promue brigadière-cheffe, elle est revenue à la DSP et dirige, depuis le 1er mars dernier, la brigade de protection des familles où elle gère une équipe de quatre personnes qui s'occupe notamment des atteintes aux personnes vulnérables telles que les mineurs ou les victimes de violences conjugales. Comme l'explique Karine Vincent, être une femme au sein de la police ne lui a posé aucun problème : “Nous sommes tous des policiers et il faut juste que chacun amène sa pierre à l'édifice en travaillant, en étant sérieux et en ayant un minimum de conscience professionnelle.”



Notons par ailleurs qu'à ce jour, la DSP compte 212 agents dont 46 femmes.