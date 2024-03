Karel Luciani étend son action dans l’Océanie

Tahiti, le 26 mars 2024 - Karel Luciani, militant des droits des personnes droits LGBTQIA+, a été nommé directeur général de l’International Lesbian and Gay Association (ILGA) Océanie.



Karel Luciani a officiellement été nommé auprès de l’International Lesbian and Gay Association (ILGA) Océanie cette semaine. L’ILGA Océanie est une section régionale de l'Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexués (ILGA World), dédiée à la défense des droits des personnes LGBTQIA+ dans la région Océanie-Pacifique.



Les bureaux de l’association vont être installés en Polynésie française. Karel Luciani et Kris Pasad, nommé à Fidji, vont désormais pouvoir concentrer leurs efforts de promotion des droits humains des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, intersexuées et queer (LGBTQIA+) en Océanie-Pacifique.



“Leurs nominations marquent une étape importante dans l'engagement d'ILGA Océanie à amplifier les voix LGBTQIA+ et à faire progresser les droits humains à travers l'Océanie”, explique l’association dans un communiqué envoyé aux rédactions.



“Karel Luciani rejoint l’ILGA Océanie en tant que directeur général. Originaire de Polynésie française, il est un militant très expérimenté qui défend depuis plus de 27 ans les droits LGBTQIA+. Il a occupé des postes importants au sein de diverses organisations LGBTQIA+, notamment en tant que président de Cousins Cousines Tahiti et de l'organisation locale de lutte contre le sida, Agir contre le sida. Le leadership de Karel Luciani s'étend aux niveaux régional et international, ayant été vice-président de l'Alliance LGBT+ franco-océanienne et membre du conseil d'administration d'Égides.”