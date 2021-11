Kaoha nui Salon des Marquises

Tahiti, le 19 novembre 2021 – Le 50e Salon des Marquises s'est ouvert ce week-end et jusqu'au 28 novembre au parc expo de Mamao.



Le 50e Salon des Marquises s'est ouvert vendredi au parc des expositions de Mamao, inauguré par le président du Pays et le haut-commissaire. Rendez-vous culturel particulièrement attendu chaque année à Tahiti, l'événement réuni une cinquantaine de stands, représentant le travail de 70 artisans marquisiens issus de 24 associations différentes. Pour l'occasion, vendredi matin, le président Edouard Fritch a décoré Damien Haturau, artisan sculpteur marquisien de 71 ans, de l'ordre de Tahiti Nui.



Comme chaque année, les visiteurs pourront découvrir jusqu'au dimanche 28 novembre prochain les différentes coutumes marquisiennes et les spécificités de chaque île dans le plus pur respect des traditions. Des tiki, penu, umete sculptés à partir de bois noble, d’os, de roche ou de pierre fleurie, des tapa issus des écorces d’arbre à pain, de banian ou de mûrier, ainsi que des parures en os et en graines, démontrent toute la richesse et la créativité de cette culture ancestrale, indique le Pays dans un communiqué. Au programme également, des démonstrations de tatouage, sculpture, fabrication et peinture sur tapa, de confection de colliers en graines ou encore de spécialités culinaires typiques, sans oublier l’incontournable préparation du kumu hei, un bouquet de fleurs odorantes que l’on retrouve dans les couronnes.