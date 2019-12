Kakaia, les mutinés du Matava’a

Sur le conflit qui remonte à plusieurs mois, elle donne son avis. “Je ne sais pas pourquoi on nous a exclu. Je pense qu’on dérange (…). Ils nous ont reproché de diviser la population. Comment une petite troupe de 15 personnes peut diviser la population ? La présidente du Comité organisateur du Matava’a ne nous a pas donné de réponse satisfaisante donc nous sommes allés voir le maire. Il nous a demandé d’intégrer le groupe de l’île si on voulait s’exprimer. Nous avons refusé car nos costumes et nos danses étaient prêts”. Et concernant l’installation du groupe et de sa scène sur un terrain privé, Gaëlle Kaiha assure que “On ne se produit pas en même temps qu’un groupe qui est prévu dans le programme du festival. On ne veut pas perturber cet évènement (…). On veut juste s’exprimer, c’est tout. On ne fait rien de mal. (…) C’est quoi un festival, c’est une manifestation culturelle. Le festival n’appartient pas à un groupe, à une personne, il appartient à tous les Marquisiens pour former un seul peuple et pour fêter une seule culture. Point”.



Dimanche soir, c’est avec plus d’une heure de retard que le groupe Kakaia a commencé son spectacle. Un des membres du groupe a même annoncé que le spectacle allait être annulé : “On attend l’arrêté stipulant l’interdiction de se produire chez nous, sur nos terres pendant le festival. Et, en attendant cet arrêté, on va vous offrir quelque chose jusqu’à ce que quelqu’un nous arrête ou qu’on nous l’interdise”. Finalement le groupe Kakaia a présenté tout son spectacle devant quelque 150 spectateurs. L’arrêté est ensuite tombé et le reste du programme a été annulé.