Kaiulani Haring est miss Moorea 2022

Moorea, le 16 avril 2022 - Kaiulani Haring a été élue miss Moorea 2022 lors de la soirée de l’élection vendredi soir à Haapiti. Vaea Tapare et Havaiki Assaud décrochent respectivement le titre de première et deuxième dauphine.



Vendredi soir a eu lieu l’élection de la miss Moorea 2022 à la salle polyvalente de Haapiti. Cinq candidates, âgées de 17 à 24 ans, étaient en lice pour tenter de succéder à Rarahu Vernaudon, la miss Moorea 2020. Elles devaient pour cela se démarquer, devant les quelque 400 personnes présentes, dans cinq passages différents, à savoir l’ouverture, le passage en maillot de bain, la tenue de ville, la tenue de festival et enfin la tenue de soirée. Le thème choisi pour la soirée portait sur les festivités. Parmi les membres du jury, on retrouvait certaines personnalités connues de l’île comme Moise Ruta, président du comité de tourisme de Moorea ou encore Lena Bonno, miss Tahiti 2009 et ancienne présidente du comité miss Moorea. L’artiste Yepo a quant à elle animé la soirée dans la joie et la bonne humeur, comme à son habitude. Après de 2 heures de spectacle, c’est finalement la plus jeune candidate Kaiulani Haring, âgée 17 ans et originaire de Paopao, qui a été élue miss Moorea 2022. Vaea Tapare, 20 ans et résidente de Afareaitu, obtient le titre de première dauphine. C'est d'ailleurs elle qui représentera Moorea à la prochaine élection de miss Tahiti. À la troisième place du podium, on retrouve Havaiki Assaud originaire de Papetoai. Nolwenn Le Stanguennec, 21 ans, de Paopao, décroche quant à elle le titre de miss Heiva tandis que l’écharpe de miss Tourisme revient à Heiata Tuheiava, 24 ans et habitante de Haapiti.

"Beaucoup d'émotion"



Après son sacre, la nouvelle reine de beauté de l’île sœur a préféré vanter les mérites de l’ensemble des candidates. "Il y a beaucoup d’émotion ce soir et surtout beaucoup de joie par rapport à ce qu’on a accompli avec les filles. Je ne sais pas trop ce qui a fait la différence ce soir, sûrement mon humour lors du grand oral. Je pense que les filles ont bien mis en avant leurs qualités ce soir", a réagi Kaiulani Haring.



L’attribution du titre à Kaiulani était, semble-t-il une évidence pour les membres du jury. "Elles ont fait un bon show ce soir. Elles se sont bien débrouillées. Elles avaient pas mal d’aisance et de confiance en elles, mais il y avait surtout deux candidates (la miss Moorea et sa première dauphine) qui sont sorties du lot. Elles avaient le sourire, une certaine facilité à défiler. On a juste repris les notes après et c’est Kauilani qui est ressortie gagnante à l’oral ainsi qu’à l’élection de ce soir", a expliqué Lenna Bonno.



Rédigé par Toatane Rurua le Samedi 16 Avril 2022 à 13:14 | Lu 1315 fois