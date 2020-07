Kahiri Endeler enchaine avec le Grand Prix de Punaauia

Il sera l'homme à battre cette saison sur les routes du fenua. Kahiri Endeler a confirmé dimanche son statut de favori, en remportant le Grand Prix de Punaauia, une semaine après sa victoire à la Cyclo Malmezac Le départ a été donné en milieu d'après-midi devant la mairie de Punaauia. Au programme pour les coureurs un parcours d'un peu plus de 70 kilomètres a effectué sur un circuit entre l'hôtel Manava, le pont de Matatia et la mairie, à réaliser 25 fois. Enfin au dernier tour, direction l'université de la Polynésie française et la montée vers le temple mormon où l'arrivée a été jugée.Eddy Le Roux, équipier de Kahiri Endeler chez Tamarii Punaruu et le triathlète Benjamin Zorgnotti ont donné le tempo en étant pendant une partie de la course aux avant-postes. Kahiri Endeler de son côté a parfaitement géré ses efforts en maintenant un écart minime avec la tête, avant de déposer tout le monde dans la côte de l'université et de franchir la ligne d'arrivée après 1h46'46 d'effort. Endeler a devancé comme à la Cyclo Malmezac, Heiarii Manutahi qui se pose comme son principal adversaire cette saison. Et le podium de la course est complété par Eddy Le Roux."L'objectif de l'année c'est de gagner le maximum de courses, tant au niveau personnel qu'au niveau collectif avec notre équipe Tamarii Punaruu. Je suis le plus en forme en ce moment et on mise beaucoup sur moi. J'ai beaucoup de pression mais ça me va", a indiqué le vainqueur.Les cyclistes ont désormais rendez-vous ce dimanche 19 juillet pour un contre-la-montre individuel de 18 kilomètres entre Tautira et Taravao.