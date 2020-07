Kahiri Endeler s'offre la Cyclo Malmezac

Tahiti, le 5 juillet 2020 - Kahiri Endeler a remporté dimanche la Cyclo Malmezac. Le coureur de Tamarii Punaruu a devancé au sprint sur le vélodrome de Fautaua Heiarii Manutahi et Teva Poulain.



C'était la reprise pour les cyclistes dimanche avec une nouvelle édition de la Cyclo René Malmezac. Trois parcours étaient au programme : le "Mini Aito" de 6 kilomètres, le parcours "Aito" de 40 kilomètres et pour les rois de la pédale locale un parcours "Super Aito" long de 90 kilomètres. Les coureurs se sont élancés du vélodrome de Fautaua, puis direction Faratea à Taravao par la côte Est, avant le retour vers le vélodrome où l'arrivée a été jugée.



Après deux heures et 26 minutes de course, Kahiri Endeler a remporté la course au sprint aux dépens de Heiarii Manutahi et de Teva Poulain. "Je savais que je serai attendu pour cette reprise, et je suis content d'avoir pu répondre présent", a indiqué le vainqueur à l'arrivée. "On a fait une belle échappée avec une dizaine de coureurs issus quasiment de tous les clubs de Tahiti. Il y a eu une belle attaque de mon coéquipier Eddy Le Roux au Tahara'a, les autres coureurs se sont un peu fatigués pour le rattraper et moi j'avais juste à gérer. Et puis au culot j'ai voulu prendre la tête du groupe à un kilomètre de l'arrivée, et je termine au sprint", a ajouté le coureur de Tamarii Punaruu.



Les coureurs enchaineront dimanche prochain avec le Grand Prix de Punaruu.