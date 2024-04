Kahiri Endeler démarre fort la Coupe Tahiti Nui de cyclisme

Tahiti, le 8 avril 2024 - La première des quatre manches de la Coupe Tahiti Nui 2024 de cyclisme s’est tenue dimanche matin sur la côte ouest avec départ et arrivée à la mairie de Punaauia. Kahiri Endeler s’est imposé au sprint en Élite devant Nuumoe Lintz et William Chung. Manarii Raufea a décroché la victoire en catégorie Access.



Le Mémorial René-Malmezac avait ouvert la saison cycliste 2024 le 17 mars, la première étape de la Coupe Tahiti Nui a enchaîné dimanche dans le calendrier fédéral. Déjà vainqueur du Mémorial, Kahiri Endeler a encore porté haut les couleurs des Tamarii Punaruu en signant un deuxième succès consécutif en catégorie Open et en prenant la tête du classement de la Coupe Tahiti Nui, épreuve dont il a été le lauréat en 2023.



Le parcours du jour organisé sur la côte ouest entre Punaauia et Vairao en aller et retour et long de 116 km s’annonçait exigeant pour les 16 coureurs au départ de la catégorie Élite car la chaleur était déjà forte aux premières heures de la journée. Ce paramètre n’a pas freiné pas les ambitions de certains coureurs dont sept d’entre eux se sont échappés dès les premiers hectomètres. La représentation élargie des clubs dans le groupe de tête avec des représentants de TOR, Pirae, Tamarii Punaruu et Marara Tri laissait augurer que c’était peut-être déjà le bon coup même aussi loin de l’arrivée. Les échappées au sein desquelles figurait l’incontournable Kahiri Endeler se sont entendues pour assurer les relais. Mais trois coureurs sont revenus sur les échappées, ce qui a désorganisé le groupe, le peloton parvenant à recoller. Les attaques se sont succédé, mais la plus tranchante aura été celle de Taruia Krainer qui est parti en solitaire du côté de la mairie de Papara. Le coureur de Pirae a tenu le peloton à distance pendant une quarantaine de kilomètres mais il a été repris du côté du golf de Atimaono au retour, les coureurs de Tamarii Punaruu coéquipiers de Kahiri Endeler ayant principalement assuré la chasse. Taruia Krainer a quand même marqué des points précieux pour le classement de la Coupe Tahiti Nui lors des deux sprints intermédiaires.

Un contre-la-montre individuel dimanche à Hitia’a



Maheanuu Izal et Manarii Laurent ont tenté à leur tour leur chance dans Papara et comme ce sont deux bons rouleurs, ça a rapidement réagi derrière, à commencer par les Tamarii Punaruu qui voulaient amener leur leader vers l’arrivée dans des conditions idéales. Et le peloton s’est effectivement présenté groupé en vue de la ligne d’arrivée, Kahiri Endeler, coureur complet et donc également à l’aise au sprint, s’imposant nettement devant la mairie de Punaauia devant Nuumoe Lintz et William Chung, sociétaires de Pirae. Rodrigue Lozinguez fait 7e au scratch et premier U19.



À l’issue de la course, Kahiri Endeler a mis en avant le travail de son équipe : “Je réalise un bon début de saison, mais comme je le répète souvent, c’est en partie grâce à mon équipe. Les gars ont été exceptionnels aujourd’hui et sans eux, je n’aurais pas gagné. Les conditions de course étaient difficiles avec une forte chaleur et je pense que tout le peloton en a souffert. Je tâcherai de confirmer la semaine prochaine lors de la 2e étape de la Coupe. Ensuite, j’envisage des déplacements mais rien n’est encore calé donc la suite de mon programme n’est pas encore arrêtée.” Le numéro 1 local prend donc la tête du classement de la Coupe Tahiti Nui et il sera difficile de l’en déloger sauf s’il ne participe pas aux quatre manches.



Quarante-cinq coureurs ont pris le départ de la catégorie Access dont trois U17 garçons et deux féminines – Kylie Crawford et Cassandra Chang Sang, également U17. Le gros du peloton est resté groupé sur les 56 km du parcours entre Punaauia et le golf de Atimaono où était fixé le demi-tour, l’écrémage se faisant par l’arrière. Ils étaient une bonne trentaine à se présenter dans la ligne droite de la RDO aux abords de la mairie de Punauaia, Manari Raufea devançant au finish Keaoni Taaroa et le jeune U17 Toanui Tanetoa (TOR). Belle performance également de Kylie Crawford, active dans le sprint final et 8e au scratch.



La deuxième manche de la Coupe Tahiti Nui aura lieu dimanche à Hitia’a sous la forme d’un contre-la-montre individuel de 21 km pour les coureurs de l’élite et de 11 km pour la catégorie Access.



Patrice Bastian

Résultats

*Top 10 Open (116 km)

1. Kahiri Endeler (TPC) 2h54’54’’

2. Nuumoe Lintz (Pirae) mt

3. Wiliam Chung (Pirae) mt

4. Terii Teihotaata (TOR) mt

5. Maheanuu Izal (TOR) mt

6. Teva Poulain (Mar Tri) mt

7. Rodrigue Lozinguez (TPC) à 1’’ 1er U19

8. Herehau Laurent (Arue) à 1’’

9. Carlqvist Manate (Pirae) à 2’’

10. Taruia Krainer (Pirae) à 2’’



*Top 5 Access (56,5 km)

1. Manarii Raufea (VCT) 1h34’48’’

2. Keaoni Taaroa (Vénus) mt

3. Toanui Tanetoa (TOR) à 1’’ 1er U17

4. Vehiarii Raoulx (Arue) à 1’’

5. Maui Haro (TOR) à 1’’

…

8. Kylie Crawford (Mar Tri) à 1’’ 1re féminine



