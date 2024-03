Kahiri Endeler cumule les cyclo Malmezac

Tahiti le 18 mars 2024 -Le palmarès de la Cyclo Mémorial René Malmezac s’est enrichi dimanche d’une quatrième victoire de Kahiri Endeler sur les cinq dernières éditions. Le coureur de Tamarii Punaruu s’est imposé au sprint sur le vélodrome de Fautaua devant ses compagnons d’échappée, Taruia Krainer et Teva Poulain. Kylie Crawford l’a emporté chez les dames.



La saison cycliste a débuté comme de coutume par la Cyclo Mémorial René Malmezac. L’épreuve honore chaque année un ‘’Monsieur’’ qui fut un grand champion cycliste et qui a toujours œuvré pour le développement de la discipline au fenua en étant un temps président du Comité régional avant de soutenir la Fédération tahitienne de cyclisme en tant que sponsor. René Malmezac décédé en 2021 est également à l’origine de la création du Tour de Polynésie. Et dimanche, ce sont une centaine de cyclistes qui ont honoré sa mémoire sur les trois courses au programme. Néophytes, coureurs expérimentés ou utilisateurs de vélo électrique ont en effet l’opportunité de s’aligner sur une distance adaptée à leur capacité soit 12 km, 47 km et 101 km qui sera réduit à 80 km pour ne pas gêner la circulation du côté du PK 43 sur la côte est où a été mise en place une circulation alternée pour cause de travaux. Baptisés Mini Aito, Aito et Super Aito, les parcours démarrent du vélodrome de Fautaua sous forme de départ fictif, les pelotons rejoignant groupés la ligne de départ réel à différents endroits de la côte est. Le lancement chronométré de la course Super Aito est ainsi donné du site d’Orofara à Mahina. Les coureurs prennent la direction du PK 42 à Hitia’a, y effectuent un demi-tour pour couvrir une boucle en aller et retour entre le PK 42 et le PK 35 puis reviennent sur Pirae et le vélodrome de Fautaua. Le peloton élite est dense d’une quarantaine de coureurs soit une participation encourageante pour la suite de la saison. Difficiles conditions pour les coureurs avec une forte chaleur et une quasi absence de vent. Cela n’a pas rebuté un quatuor composé de Kahiri Endeler (Tamarii Punaruu), Taruia Krainer (qui a quitté Fei Pi pour rejoindre Pirae), Teva Poulain (Marara Tri) et Maheanuu Izal (TOR) qui se sont échappés dès le 10è km. Ils ont collaboré efficacement pour prendre leur distance avec le peloton lequel explose peu à peu au fil des kilomètres. Ils se présentent groupés au pied du Tahara’a lors du retour, ce qui ne sera pas le cas au sommet, Kahiri Endeler et Taruia Krainer y passant avec une cinquantaine de mètres d’avance sur Teva Poulain, Maheanuu Izal étant plus loin.



Un programme varié pour Kahiri Endeler



Au prix d’une belle chasse, Teva Poulain revient sur Endeler et Krainer, les trois coureurs rentrant ensemble sur la piste du vélodrome de Fautaua. Bien placé à l’intérieur dans le virage, Kahiri Endeler remporte le sprint devant Taruia Krainer et Teva Poulain. Le coureur de Tamarii Punaruu qui a couvert le parcours en 2 h 01’ 13’’, Krainer et Poulain étant crédité du même chrono, signe un quatrième succès sur l’épreuve après ses victoires en 2020, 2022 et 2023, seule l’édition 2021 lui ayant échappé ces dernières années au profit de Hervé Arcade alors directeur technique de la Fédération tahitienne de cyclisme. Kahiri Endeler a évoqué sa victoire et le futur de sa saison :’’La cyclo René Malmezac est une course qui me tient à cœur chaque année car René Malmezac était un partenaire historique de mon club de Tamarii Punaruu et de la Fédération tahitienne de cyclisme et je suis très fier de remporter l’épreuve pour la 4è fois. C’est encourageant de constater que le peloton était composé d’une quarantaine d’unités aujourd’hui et que nombre de coureurs sont déjà bien affûtés. Ça promet une belle saison. Je vais enchaîner avec du VTT cette semaine en participant aux Oceania et à la Pacific Cup de VTT à Brisbane samedi prochain avec Teva Poulain et Clémence Dédé. On a bien préparé l’évènement et c’est aussi pour cela que je suis déjà dans une bonne forme. Je devrais faire pas mal de compétitions à l’étranger cette saison, mais je vais m’efforcer de faire honneur au maillot de mon club et de me donner à 100% lorsque je serais présent sur les courses locales comme ce fut le cas aujourd’hui’’.

La remise des prix s’est déroulée en présence d’Eric Malmezac le fils de René qui apporte comme son père un grand soutien au vélo local. Une multitude de trophées et de médailles ont été distribuées, la remise des prix récompensant douze catégories sur les trois courses du jour. Les plus gâtés ont été Kahiri Endeler et Kylie Crawford vainqueur en élite dames car outre leur trophée, ils ont reçu un billet d’avion A/R pour Nouméa offert par Aircalin. Prochain rendez-vous cycliste pour l’élite le dimanche 7 avril après la première manche de la Coupe de Tahiti.

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 18 Mars 2024