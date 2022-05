Kahiri Endeler au palmarès de la Coupe Tahiti Nui

Tahiti, le 8 mai 2022 - La quatrième et dernière manche de la Coupe Tahiti Nui s’est déroulée ce dimanche matin sur la côte est. Nuumoe Lintz, maillot jaune au départ, Benjamin Zorgnotti et Kahiri Endeler étaient les trois prétendants à la victoire finale et c’est finalement Endeler qui a inscrit son nom au palmarès de l’épreuve, grâce notamment au travail abattu, dimanche, par son coéquipier Eddy Le Roux.



Les conditions de course étaient idéales sur la côte-est dimanche avec un temps raisonnablement ensoleillé, une température agréable et peu de vent pour le final de la Coupe Tahiti Nui 2022 disputée sur quatre manches. L’ultime rendez-vous de l’épreuve s’annonçait passionnant avec trois vainqueurs potentiels : Nuumoe Lintz de Pirae, Benjamin Zorgnotti de Fei Pi et Kahiri Endeler de Tamarii Punarru. Heiarii Manutahi, désormais sociétaire de Arue et double tenant du trophée, étant trop distancé à la quatrième place du classement général pour espérer réaliser la passe de trois.



Au programme des coureurs de troisième catégorie, 129 km à parcourir entre Papenoo et Faaone à deux reprises avec un passage à chaque tour par la raide montée du collège de Hitia’a. Deux sprints intermédiaires ont été également programmés avec obtention de points.



Dès la côte de Nivee, soit cinq kilomètres après le départ donné à 7 heures du PK 16 à Papenoo, une échappée royale de huit coureurs s'est dessinée avec tous les ténors du peloton. Nuumoe Lintz, Benjamin Zorgnotti et Kahiri Endeler étaient bien sûr dans le coup, Zorgnotti et Endeler pouvant compter de plus sur le soutien de coéquipiers compétitifs soit Teva Poulain et Eddy Leroux et l’on verra que cela va jouer un rôle. Derrière l'échappée, c’est Taruia Krainer, revenu au fenua après une longue carrière de coureur puis de cadre technique en métropole et nouveau directeur technique de la Fédération tahitienne de cyclisme depuis lundi dernier, qui a mené la chasse en tête du peloton. L’écart s'est creusé toutefois doucement jusqu’à atteindre la minute au demi-tour de la fin du premier tour.

Eddy Leroux, vainqueur d’étape et coéquipier exemplaire Les huit échappées ont coopéré jusqu’à la deuxième montée vers le collège de Hitia’a et celle-ci a en partie écrémé le groupe de tête. Benjamin Zorgnotti et Teva Poulain partenaires de Fei Pi et Kahiri Endeler et Eddy Leroux coéquipiers à Tamarii Punaruu se sont détachés, le maillot jaune Nuumoe Lintz comptait lui une centaine de mètres de retard au demi-tour du collège. Le quatuor de tête allait perdre Teva Poulain en route et Benjamin Zorgotti s'est retrouvé seul face à Kahiri Endeler et Eddy Leroux.



Endeler avait déjà réalisé une très bonne opération en s’imposant dans les deux sprints intermédiaires avec des points supplémentaires à son actif et qui plus est devant Eddy Leroux qui n’a sprinté que pour la deuxième place pour laisser son partenaire de club gonfler son capital de points. C’est donc désormais un trio qui a abordé en tête la dernière portion retour vers Papenoo ce qui n'a pas vraiment fait les affaires de Benjamin Zorgnotti face au duo de Tamarii Punaruu. Le coureur de Fei Pi a joué son va-tout du côté de la Vaiha en plaçant une attaque car seul un succès pouvait lui offrir la victoire finale de la Coupe Tahiti Nui. Mais Kahiri Endeler et Eddy Leroux ont été attentifs et ne l'ont pas laissé partir. À un kilomètre de l’arrivée, Eddy Leroux a placé à son tour une attaque et celle-ci a été gagnante d’autant que Kahiri Endeler contrôlait Benjamin Zorgnotti.



Le coéquipier modèle, Eddy Leroux, remportait ainsi la quatrième et dernière manche de la Coupe Tahiti Nui avec dix secondes d’avance sur Kahiri Endeler qui a devancé Benjamin Zorgnotti d’une longueur. Le lauréat de l’épreuve ne cachait pas sa satisfaction à l'issue de la course. "Ça faisait un moment que je voulais gagner la Coupe Tahiti Nui et j’y suis enfin parvenu aujourd’hui", a confié Endeler. "Je suis d’autant plus satisfait que j’ai manqué l’une des quatre manches ce qui aurait pu être préjudiciable pour la victoire finale. Je tiens à remercier mon équipe de Tamarii Punaruu et en particulier Eddy Leroux qui a fait un travail colossal aujourd’hui pour me mettre dans les meilleures dispositions pour remporter le trophée. Je suis bien physiquement actuellement car on prépare le championnat de France Outre-mer qui aura lieu dans un mois à La Réunion".

La sélection connue pour le Championnat de France Outre-mer Kahiri Endeler montait sur la plus haute marche du podium troisième catégorie de la Coupe Tahiti Nui avec à ses côtés Benjamin Zorgnotti (deuxième) et Nuumoe Lintz (troisième). Eddy Leroux termine donc au pied du podium à un petit point de Lintz. Tehei Collorig s’est imposé lors de la course pass open devant Frédéric Basconte et Elodie Touffet qui a encore confirmé qu’elle était bien l’égal des hommes sur la route en matière de cyclisme. Frédéric Basconte l’emporte au classement général de la Coupe Tahiti Nui en pass hommes, Elodie Touffet l’imitant bien entendu chez les dames.



Rodrigue Lozinguez recevait pour sa part la médaille du vainqueur chez les cadets. Le VTT sera au programme samedi prochain au parc Vairai, la prochaine course sur route étant prévu le 21 mai lors du grand prix d’Arue. Celle-ci permettra de bien situer le degré de forme des sélectionnés tahitiens qui participeront aux Championnats de France Outre-mer les 11 et 12 juin à La Réunion. Le comité de sélection a retenu Kahiri Endeler, Eddy Leroux, Teva Poulain, Nuumoe Lintz, Ewan Simon,Taruia Krainer et William Chung pour représenter les couleurs tahitiennes. Benjamin Zorgnotti aurait pu postuler mais il va bientôt redémarrer le circuit professionnel de triathlon. Composée de rouleurs, grimpeurs et sprinteurs, la sélection du fenua a belle allure et nourrira des ambitions justifiées à La Réunion.

Les résultats COURSE EN LIGNE *3e catégorie (129 km) 1. Eddy Leroux TPC 3 h 10’ 53’’ 2. Kahiri Endeler TPC à 10’’ 3. Benjamin Zorgnotti Fei Pi à 11’’ *Pass open (65 km) 1. Tehei Collorig VCT 1 h 39’ 56’’ 2. Frédéric Basconte VCT mt 3. Elodie Touffet Fei Pi mt CLASSEMENT FINAL COUPE TAHITI NUI 3e catégorie 1. Kahiri Endeler TPC 99 pts 2. Benjamin Zorgnotti Fei Pi 93 pts 3. Nuumoe Lintz Pirae 86 pts *Pass hommes 1. Frédéric Basconte VCT 109 pts 2. Maheanuu Izal TOR 96 pts 3. Heimanu Boosie Mar 91 pts *Pass femmes 1. Elodie Touffet Fei Pi 125 pts 2. Tekau Haipairai Mar 95 pts 3. Angy Yen Kwai TOR 95 pts *Cadets 1. Rodrigue Lozinguez TPC 59 pts 2. Herehau Laurent Arue 18 pts

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 8 Mai 2022 à 18:23 | Lu 290 fois