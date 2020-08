Kahiri Endeler à l'aise aussi sur la piste

Kahiri Endeler n'en finit plus d'étonner. Après ses victoires sur route (Cyclo Malmezac, Grand prix de Punaauia et un contre-la-montre) le cycliste, licencié chez Tamarii Punaruu s'est illustré vendredi dernier sur la piste du vélodrome de Fautaua. La Fédération tahitienne de cyclisme, organisait la première manche de l'omnium, dans le but de redynamiser le cyclisme sur piste.Endeler s'est ainsi offert la victoire sur le 200 mètres grâce à un temps de 12"030, aux dépens de Jason Chonfont (12"400) et de l'expérimenté Laurent Le Goff (12"540). Le coureur de Tamarii Punaruu a ensuite remis ça sur l'épreuve du scratch (25 tours de piste) où il a devancé un junior, Ethan Chonfont et Jason Chonfont.Chez les cadets c'est Evan Simon qui a remporté cette première manche de l'omnium. Il a devancé François Hermier et Yohann Marquant.