Kahealani Tsong, médaille d'or du Conservatoire en 'ori Tahiti

Tahiti, le 28 juin 2022 - Le Conservatoire artistique de la Polynésie française a dévoilé les résultats des examens des classes de 'ori Tahiti. La danseuse Kahealani Tsong a obtenu son diplôme de fin d'études et devient la nouvelle médaille d'or de l'établissement. Six autres élèves ont été diplômées du brevet traditionnel et du certificat d'études traditionnelles.



Les élèves de haut niveau des classes de 'ori Tahiti du Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) ont présenté le 23 juin leur programme à l'occasion des examens de fin d'année. Lundi, les résultats sont tombés et pas moins de sept élèves de la section des arts traditionnels ont été diplômées, indique un communiqué de l'établissement.



Kahealani Tsong a décroché le très convoité diplôme 2022 d'études traditionnelles (DET) et devient ainsi la nouvelle médaille d'or du CAPF. Le jury a comptabilisé les résultats des unités de valeur obligatoires pour toutes les candidates et de l'épreuve dominante, la danse, avec une chorégraphie libre et une imposée, pour chacune desquelles il fallait obtenir la note minimum de 17. Kahealani Tsong a obtenu la mention “très bien à l'unanimité du jury”, qui vient clore un cursus de plus de dix ans au conservatoire. Mais comme aime à le dire l'experte en danses traditionnelles Manouche Lehartel, régulièrement membre du jury des examens du CAPF, “ce n'est pas la fin, c'est le début”. Kahealani Tsong, qui a été sacrée vice-championne du monde de 'ori Tahiti en 2019, poursuit actuellement sa carrière comme assistante des professeurs de danse à l'antenne de Pirae du conservatoire.



Six autres diplômées Outre le diplôme de fin d'études, le jury devait également juger les élèves se présentant pour le brevet traditionnel, premier diplôme du cursus menant au DET, et le certificat d'études traditionnelles (CFET), le diplôme intermédiaire. Teanavai Chang Sui Fat et Kellian Mutlu ont obtenu leur brevet avec mention “très bien” et pourront présenter leur CFET l'année prochaine. Ce dernier a été remis cette année à Klara lefoc, Amanda Mendoza Zapata et Masami Kawashima, qui ont obtenu la mention “très bien”, ainsi qu'à Tainatea Voirin, qui a obtenu quant à elle la mention “très bien à l'unanimité du jury”. Ces quatre élèves auront deux années pour présenter les examens de la médaille d'or.

le Mardi 28 Juin 2022