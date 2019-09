Kacific veut proposer l'internet haut débit par satellite à la Polynésie

Que dit la réglementation sur l'offre de Kacific ?

Le code des télécommunications est sans équivoque, en effet, le service public des télécoms comprend les services de bases, des services obligatoires et surtout le service public des télécommunications extérieures. De manière plus claire, seul l’opérateur public OPT et par voix de délégation Onati peut faire appel aux capacités techniques de la société Kacific. Ce n’est pas le cas pour les opérateurs Viti et PMT. Kacific ne peut donc pas vendre ses capacités directement à des collectivités, des entreprises ou bien encore Viti ou PMT.



Le lancement du satellite Kacific devrait toutefois permettre de couvrir une partie des îles de la Polynésie française mais abstraction faîte des conditions réglementaires, Kacific doit également disposer de ressources en fréquences radioélectriques afin de permettre les transmissions espace/terre et terre/espace. Ces assignations peuvent être données par la Polynésie française à l’issue d’une coordination entre les différents affectataires comme le CNES, la Défense, etc. Pour rester factuel, à aujourd'hui, il n’y a pas de demandes en cours.



Kacific est un opérateur satellite qui se positionne sur le marché régional comme cela est le cas pour son concurrent O3B, il n’y a donc pas de sujet, c’est une approche d’affaire qui répond à une logique de commercialisation de services. Onati devra donc faire le choix, ou pas, de faire appel aux services de ces 2 opérateurs en considération d’éléments techniques (efficience des liaisons, stabilité, qualité de service, etc) et de l’intérêt public.



Il y a-t-il une évolution réglementaire prévue pour mettre fin au monopole de Onati sur les télécommunications extérieures, conformément aux recommandations de l'Autorité polynésienne de la concurrence ?

La question se pose depuis un certain nombre d'années mais il n’appartient pas à la DGEN d’y répondre mais bien au gouvernement. Ce sujet est important et mérite qu’une réflexion d’ensemble soit menée. La stratégie de développement économique de la Polynésie française repose sur plusieurs vecteurs et le sujet des télécoms en est un.

La conservation ou pas d’un monopole consacré doit être avant tout être éclairée par une vision de moyens longs termes, et c’est d’ailleurs tout le sens qui a été donné notamment avec la mise en place du Schéma directeur d’aménagement du numérique (SDAN). D'autres outils comme le plan Smart Polynesia, viennent compléter cette vision globale d’aménagement. Des travaux sont en cours et devraient produire leurs effets dans les prochains mois car s’il est bien un secteur qui mobilise le privé et le public autour d’une vision commune, c’est celui des télécoms et du digital.



Le Président Edouard Fritch vient de rencontrer le Président chilien avec semble-t-il l’objectif de poser un troisième câble international. Est-ce que le sujet des câbles sous-marins internationaux pourrait venir imposer une levée du monopole ?

Les modèles de financement et d’exploitation des câbles sous-marins sont différents en fonction des investissements qu’ils portent, des partenaires à leurs financements, des enjeux de souveraineté et/ou de développement économique. Il semble aujourd'hui trop tôt pour y répondre mais le sujet pourrait effectivement être abordé. Ce que l’on peut noter, c’est que la vision et les actions du gouvernement témoignent d’une véritable prise en compte des sujets télécoms et de manière générale la Polynésie française préfère assurer le leadership de du sujet dans la région plutôt que de les subir.



Pour en revenir à Kacific, cette solution est-elle opportune pour la Polynésie française ?

Par définition, Kacific pourrait effectivement trouver sa place parmi les opérateurs satellites fournissant des services de transmission via l’opérateur public. Le groupe Kacific a d’ailleurs été reconnu début 2019 comme la meilleure solution d’inclusion digitale, notamment en s’adressant à des niches de marchés et des populations isolées qui ne sont pas couvertes par un câble, mais d’autres de ses concurrents ont été également récompensés donc laissons les expérimentations techniques s’organiser avant de tirer des conclusions.



Je crois que de manière générale, nos enjeux sont de fournir les meilleurs services à un maximum de personnes et aux meilleurs prix, la question des technologies utilisées doit être neutralisée. Je ne pense pas me tromper en disant qu’un abonné, un usager ou un administré veut accéder à des services de données et de voix, sans avoir à se soucier s’il s’agit d’une solution satellitaire, d’un câble sous-marin ou d’un faisceau hertziens.