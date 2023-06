K-pop: la Corée du Sud célèbre les dix ans du groupe BTS

Séoul, Corée du Sud | AFP | lundi 12/06/2023 - Séoul a donné lundi le coup d'envoi d'une semaine de célébrations en l'honneur des dix ans du groupe de K-pop BTS, le premier entièrement sud-coréen à avoir atteint le sommet des hit-parades américains et britanniques.



Lundi matin, des fans du groupe s'étaient regroupés devant les bureaux de son agence HYBE, dont la façade a été peinte d'une immense fresque à l'effigie des sept jeunes hommes qui le composent, pour prendre des selfies ou enregistrer des vidéos TikTok de l'événement.



Des fans du monde entier - connus sous le nom d'ARMY - ont fait le déplacement pour l'occasion et la municipalité de Séoul a mis en place un programme spécial pour accueillir les visiteurs.



"C'est passionnant d'être ici. C'est exaltant d'être entourée par d'autres ARMY", a déclaré à l'AFP Anne Micic, une scientifique âgée de 55 ans.



"Quand vous rencontrez d'autres ARMY, c'est presque comme si vous aviez une autre famille, c'est vraiment génial", a poursuivi cette fan australienne.



BTS a "sauvé ma vie", a affirmé à l'AFP à Séoul Claudia Agustin, une fan indonésienne âgée de 23 ans qui travaille dans la comptabilité, ajoutant que ses paroles l'avaient aidée pendant des périodes difficiles de sa vie.



Elle s'est dite "vraiment, vraiment fière" des dix ans du groupe et ses sept membres. "Je sais à quel point ils se sont battus depuis leurs débuts, puis ils ont vraiment réussi à s'imposer. Aujourd'hui, tout le monde les connaît", a-t-elle ajouté.



BTS, qui a fait ses débuts le 13 juin 2013, a popularisé la musique sud-coréenne à travers toute la planète, engrangeant des milliards de dollars en se constituant une communauté mondiale de fans.



Carte touristique spéciale



La ville de Séoul a publié une carte touristique spéciale qui indique 13 lieux à visiter dans la capitale, dont le bureau de l'agence HYBE à Yongsan et le palais historique de Gyeongbok, où le septuor a tourné une édition spéciale du Tonight Show avec Jimmy Fallon.



De hauts lieux touristiques de Séoul, comme la tour Namsan et la Dongdaemun Design Plaza, seront illuminés de violet, la couleur des fans du groupe, pour l'occasion.



Une série spéciale de timbres dévoilée par la poste coréenne est déjà en rupture de stocks en ligne, les 120.000 lots disponibles n'ayant mis que trois heures à disparaître après leur mise en vente le 22 mai, a indiqué à l'AFP un responsable de la poste, se disant surpris.



Les fans pourront toutefois toujours se les procurer en personne, car à partir de mardi, date officielle de l'anniversaire des débuts du groupe, environ 80.000 timbres et autres goodies seront disponibles dans tous les bureaux de poste.



Le groupe, actuellement en pause puisque deux de ses membres effectuent leur service militaire, obligatoire en Corée du Sud, a tout de même sorti la semaine dernière un nouveau single.



"Take Two" (qui peut se traduire par "prise numéro deux"), se veut annonciateur d'un nouveau chapitre pour le groupe après une décennie prolifique.



Une lettre manuscrite de J-Hope, qui a commencé son service militaire en avril, a été publiée lundi sur la plateforme mondiale de fandom Weverse.



"Je suppose que je serai très discipliné militairement" au moment où la lettre sera révélée, écrit l'artiste, dans ce document.



"Quel que soit le jour, je vous remercie sincèrement et je vous aime", écrit-il encore à ses fans.



Ceux des membres qui n'effectuent pas encore leur service militaire développent pendant ce temps leur carrière solo, une stratégie soigneusement planifiée, estiment les experts.



"Tous les groupes de K-pop masculins devront faire une pause ou une transition en raison du service militaire obligatoire en Corée du Sud", note Jeff Benjamin, chroniqueur de Billboard spécialiste de la K-pop.



"Mais tous les groupes ne se sont pas préparés de manière adéquate comme BTS, avec de la musique préparée à l'avance et un contenu significatif", a-t-il dit à l'AFP.