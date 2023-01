Jusqu'au 10 mars pour s'inscrire sur les listes électorales

Tahiti, le 9 janvier 2023 – En vue des prochaines élections territoriales, le haut-commissariat a fixé les dates limites d'inscription sur les listes électorales : jusqu'au 8 mars pour une inscription par internet et jusqu'au 10 mars pour une inscription en mairie.



Les électeurs de Polynésie n'ont plus que deux mois pour s'inscrire sur les listes électorales. Dans un communiqué, le haut-commissariat indique que la date limite est fixée au mercredi 8 mars pour une inscription par internet et jusqu'au vendredi 10 mars pour une inscription en mairie. Le haussariat rappelle que deux conditions sont nécessaires pour pouvoir s'inscrire : avoir la qualité d'électeur et avoir une attache avec la commune dans laquelle il est inscrit.



La prochaine échéance électorale aura lieu le 16 avril, avec le premier tour des élections territoriales. Le second tour aura lieu le 30 avril.