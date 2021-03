Jusqu'à sept ans requis pour l'ice caché dans les rames de paddle

Alors que ces quatre individus devaient comparaître en comparution immédiate, le tribunal correctionnel avait décidé de renvoyer le dossier à l'instruction. C'est cette mesure qui avait permis l'interpellation des deux commanditaires de l'importation. Les investigations avaient permis d'établir que les quatre hommes interpellés lors de leur arrivée en provenance de Hawaii composaient en fait deux équipes bien distinctes, chacune destinée à ramener de l'ice. Le plan de l'une d'entre elles ayant échoué en raison d'un fournisseur défaillant, les mis en cause avaient finalement décidé de se consacrer à la même importation.



En l'absence de Léonard Tiare, les cinq prévenus de cette affaire ont donc comparu devant le tribunal correctionnel hier durant de longues heures. Alors que leurs co-prévenus ont reconnu l'intégralité des faits qui leur sont reprochés, les deux commanditaires ont préféré se murer dans le silence ou le déni.



Comme il en a désormais l'habitude, le procureur de la République a tenu à rappeler lors de ses réquisitions que les affaires d'ice occupaient grandement la justice sur le territoire et qu'un gramme de cette drogue se revendait, selon la période, entre 100 000 et 300 000 Fcfp. Le représentant du ministère public a ensuite requis sept et cinq ans de prison ferme à l'encontre des deux commanditaires, Bruno Titi et Teahinui Salmon, quatre ans dont un an de sursis contre Raihau Siaou Chin et trois ans dont un an de sursis contre Tuterai Montaron. Il a également requis deux ans ferme assortis d'un mandat de dépôt et deux ans dont un an de sursis à l'encontre des deux mules, Léonard Tiare et Rainui Bennett. L'agent des douanes a quant à lui demandé au tribunal de condamner solidairement les prévenus à payer une amende de 136 millions de Fcfp. Deux plaidoiries doivent encore avoir lieu ce matin. Le tribunal rendra son délibéré dans la foulée.