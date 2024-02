Jusqu'à quatre ans de prison ferme pour un réseau qui livrait des détenus par drone

Tulle, France | AFP | vendredi 01/02/2024 - Les deux principaux responsables d'un réseau de livraison de drogue et de téléphones par drone dans plusieurs établissements pénitentiaires en France et en Belgique ont été condamnés à quatre ans de prison ferme dans la nuit de jeudi à vendredi.



Le tribunal correctionnel de Tulle a également prononcé le maintien en détention de Nolan C., considéré comme la tête du réseau, ainsi que son principal complice Belele A.



Le parquet avait pour sa part requis à leur égard six ans de prison ferme.



Un autre membre du réseau, Younes G., a été condamné à trois ans de prison avec maintien en détention, tandis qu'un mandat d'arrêt a été émis contre Dylan M., absent à l'audience et condamné à 18 mois de prison.



Enfin, Céline K., compagne du chef du réseau, a été relaxée pour certaines poursuites, dont le blanchiment. Elle a néanmoins été condamnée à huit mois de prison avec aménagement de peine et est la seule à obtenir une restitution des scellés.



Le réseau, qui opérait dans plus d'une quinzaine de prisons en France et en Belgique, a été démantelé en décembre, près d'un an après la découverte dans la prison d'Uzerche (Corrèze) de plusieurs colis, largués au moyen de drones, contenant notamment cigarettes, stupéfiants et smartphones.



La bande de livreurs centralisait les commandes depuis octobre 2022 via un compte sur le réseau social Snapchat intitulé "drone2france".



Le chiffre d'affaires total est estimé à 165.000 euros, a indiqué la procureure de la République de Tulle, Myriam Soria.



Les prisons d'Uzerche (Corrèze), Saint-Mihiel (Meuse), Metz (Moselle) Vivonne (Vienne), Fresnes (Val-de-Marne), Epinal (Vosges), Bois-d'Arcy (Yvelines), Tarbes (Hautes-Pyrénées), Châteauroux (Indre), Châteaudun (Eure-et-Loir), Varennes-Le-Grand (Saône-et-Loire), Toulon (Var), Tarascon (Bouches-du-Rhône), Luynes (Bouches-du-Rhône) et Draguignan (Var) avaient notamment été approvisionnées, de même que des établissements belges, selon le parquet.